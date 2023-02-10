Новости экономики за 10.02.2023
Новости Беларуси. С начала года плательщиками налога на профессиональный доход зарегистрировались уже почти 30 тысяч человек. Как работает новый налоговый режим для самозанятых? В стране резко выросло число банковских карточек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сколько «платежного пластика» на руках у белорусов? И как один из ведущих производителей вело- и мототехники на территории СНГ смог наладить эффективную работу предприятия?
Экономическая картина дня в деловом обзоре Натальи Надольской.
«МОТОВЕЛОЗАВОД» ПОЛУЧИТ 6,5 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ НА ЛОКАЛИЗАЦИЮ
«МотоВелоЗавод» в 2023 году получит 6,5 миллиона рублей из инновационного фонда Мингорисполкома. Эти средства должны пойти на модернизацию производства, разработку конструкторской документации и изготовление технологической оснастки. В результате «МотоВелоЗавод» должен будет добиться увеличения локализации производства импортозамещающих комплектующих для выпускаемой техники. К концу первого квартала предприятие намерено при выпуске мотоциклов «Минск» довести локализацию до 26 %, а к концу года – до 36 %. Сейчас на заводе продолжается модернизация. В планах на год – создание дополнительных производственных линий и нового покрасочного комплекса.
В Беларуси резко выросло число банковских карточек. Что на это повлияло?
БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ БЫТОВОЙ ХИМИИ НАРАСТИТ ВЫПУСК МОЮЩИХ СРЕДСТВ В 15 РАЗ
Белорусский производитель бытовой химии нарастит объем выпуска жидких моющих средств в 15 раз. Реализация инвестиционного проекта по реконструкции производства позволит выпускать до 6 тысяч тонн продукции в год: это гели для стирки, жидкое мыло, кондиционеры, отбеливатели. Уже разработано технико-экономическое обоснование, выбрана инжиниринговая компания, проводятся тендеры по выбору производителей оборудования. На предприятии построят вторую линию розлива. Ее сделают универсальной, чтобы разливать продукцию в бутылки различной формы и объема.
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