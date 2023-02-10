Новости экономики за 10.02.2023

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«МотоВелоЗавод» в 2023 году получит 6,5 миллиона рублей из инновационного фонда Мингорисполкома. Эти средства должны пойти на модернизацию производства, разработку конструкторской документации и изготовление технологической оснастки. В результате «МотоВелоЗавод» должен будет добиться увеличения локализации производства импортозамещающих комплектующих для выпускаемой техники. К концу первого квартала предприятие намерено при выпуске мотоциклов «Минск» довести локализацию до 26 %, а к концу года – до 36 %. Сейчас на заводе продолжается модернизация. В планах на год – создание дополнительных производственных линий и нового покрасочного комплекса. В Беларуси резко выросло число банковских карточек. Что на это повлияло? БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ БЫТОВОЙ ХИМИИ НАРАСТИТ ВЫПУСК МОЮЩИХ СРЕДСТВ В 15 РАЗ