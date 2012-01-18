В Беларуси реально увеличить переработку отечественной рыбы и поставки. Что мешает?

Новости Беларуси. Почти год назад в марте двух крупнейших столичных переработчиков и поставщиков свежемороженого товара объединили в одно рыбное царство. «Минскрыбпром» обосновался под крышей «Белрыбы». Но общие проблемы остались.



Хочешь не хочешь, но рыбное производство сегодня зависит от импортного сырья. 95% его поставляется из-за рубежа. Но ситуацию можно переломить.



Как это сделать – разбирается Госконроль. Отказываться от зарубежных поставок не собираются. Те же морепродукты – и вовсе часть критического импорта страны, то есть производиться у нас не могут по определению. Но вот рыба пресноводная для консервов и пресервов, вяленых и копченых продуктов вполне может быть отечественной.



Татьяна Шинкарева, заместитель генерального директора по производству ГП «Белрыба»:

Визитная карточка нашего предприятия на внутреннем рынке – копченая и вяленая продукция. В настоящее время мы уделяем этим группам товара большое внимание, расширяем ассортимент еще и за счет отечественного сырья. Сегодня его доля в общем объеме составляет свыше 2%.



Если полностью заменить импортных карасей, лещей, красноперок и щук на белорусские, то, по расчетам, минская «Белрыба» может сэкономить 2,5 миллиона долларов в год. Парадокс, но своего сырья при таком количестве рек и озер не хватает, да и выходит оно дороже. Тот еще вопрос.



Продвигать рыбные деликатесы нужно и за рубеж. В прошлом году на экспорте уже заработали миллион долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Еще одно требование – навести порядок на производстве: от закупок до поставок, разобраться с учетом. Есть претензии и к темпам технической модернизации. Закупленное оборудование простаивает.



Александр Якобсон, председатель комитета Государственного контроля Республики Беларусь:

Что касается рыбной отрасли, то, надо признать, здесь мы намного отстали. Эта отрасль имеет большой удельный вес ручного труда. Вроде, много средств вложили (около 100 млрд рублей в это предприятие), сделали большой объем строительно-монтажных работ, а внутренности и технологические процессы остались на уровне прошлых десятилетий.



Уже в сентябре заработает оборудованный консервный цех. В планах – расширение ассортимента. Такие правила диктует рынок. А, как говорят эксперты, ежегодно рыбный рынок прирастает на 12-15%.