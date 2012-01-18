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Вопрос о поставке казахстанской нефти в Беларусь будет решен в текущем году

18 января 2012 11:36
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В настоящее время на рассмотрении находятся проекты договора о сотрудничестве двух стран в этой отрасли.

Ожидается также увеличение объемов транзита нефти из Казахстана через Беларусь, который сейчас составляет около 8 миллионов тонн.

Анатолий Смирнов, чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Беларусь:
Мы пришли к важному решению, что сегодня разработан проект соглашения, и он находится на рассмотрении казахстанской стороны, по поставке нефти в Республику Беларусь, о сотрудничестве вообще в этой отрасли, в целом. Я думаю, что в этом году он будет рассмотрен.
Это очень важный вопрос для Казахстана и для Беларуси. Транзит через Беларусь с каждым годом увеличивается. В прошлом году он составил около 8 млн тонн. Я думаю, что с созданием Единого экономического пространства это вопрос должен решиться.     

Сотрудничество Беларуси и Казахстана в торгово-экономической сфере динамично развивается. Взаимный товарооборот в прошлом году достиг почти миллиарда долларов при положительном для нашей страны сальдо. По мнению экспертов, после того, как в полную силу заработает Единое экономическое пространство, объем торговли возрастет в несколько раз.

Сейчас стороны обсуждают участие Беларуси более чем в трех десятках крупных проектов в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Беларусь-Казахстан # Белоруссия

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