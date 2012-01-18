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Упрощение системы налогообложения продолжается в Беларуси

18 января 2012 13:44
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С 1 января вступили в силу изменения в Налоговом кодексе.

Для улучшения условий ведения бизнеса организациям предоставлена возможность подавать декларации в электронном виде. А предприниматели и плательщики единого налога освобождаются от ведения книги учета и движения товаров.

Значительные изменения коснулись и налога на прибыль. Нагрузка снизилась с 24% до 18%. Это даст экономию около двух триллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Элла Селицкая, заместитель Министра по налогам и сборам Республики Беларусь:
Установлен вместо заявительного уведомительный принцип информирования налоговых органов о том, что субъект переходит на упрощенную систему налогообложения. Раньше по результатам подачи заявления непосредственно налоговый орган принимал решение, но с 1 января 2012 года субъект просто нас уведомляет.

Михаил Рассолько, начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь:
С этого года введена новая льгота в пределах 1 млн 750 тысяч. Будут освобождаться доходы в виде оплаты путевок в санаторно-курортные или оздоровительные организации Республики Беларусь, приобретенные для детей за счет организации либо предпринимателя.

# Экономика # общество # Белоруссия

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