В Беларуси разрабатывают проект по строительству железной дороги в Лельчицком районе

Новости Беларуси. Глубокое Полесье ждет транспортную революцию. В центре внимания – строительство железной дороги в Лельчицком районе. Здесь богатые залежи бурого угля. Развитие стальной магистрали в этом регионе становится насущной необходимостью. О проекте строительства Полесской железной дороги говорил и президент на пресс-конференции для представителей отечественных и зарубежных СМИ. Окончательное решение будет принято во второй половине года.

Карьер «Крестьянская нива» – потенциальная мощность до 400 миллионов кубических метров строительных материалов. Его разработка началась практически одновременно с Микашевичским. Однако до сих пор уровень добычи держится на скромной цифре в 1 миллион кубических метров в год. Сдерживающий фактор лишь один – отсутствие железной дороги.

Глушкевичский – единственный в Беларуси выход гранита на поверхность. Никаких дополнительных затрат для добычи камня здесь не требуется.

Леонид Бурлевич, директор щебеночного завода «Глушкевичи»:

Себестоимость производимой продукции на нашем заводе ниже до 30%, чем на «Рубгранит». Дальше наша продукция доставляется автопоездами на расстояние 100 км до ближайшей станции «Житковичи». Там уже цена возрастает до 60%. Тем самым мы там теряем преимущество в цене.

Проекты по увеличению мощности предприятия в четыре раза давно ждут инвестора. Однако при виде транспортных расходов у желающих выгодно вложить деньги пропадает всякий интерес.

Еще одно золотое дно Полесья ждет прихода железной дороги в Прибыловичах. Клад возрастом в восемь тысяч лет – ценнейшие сапропели, не имеющие аналогов в мире.

Александр Некрашевич, директор ОАО «Лельчицкий агросервис»:

Сегодня животноводство Беларуси закупает минеральные витаминные добавки за рубежом. Мы же имеем обогащенный материал прямо под ногами.

Сапропели в 70 раз дешевле импортных добавок. Экономия колоссальная. Да вот загвоздка: вывезти дешевые добавки с Полесья дешево не получится. Без железной дороги нерентабельным может оказаться и перспективный проект по разработке лельчицких месторождений бурого угля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Вересович, первый заместитель председателя Лельчицкого райисполкома:

С приходом железной дороги, я думаю, может быть, выражусь громко, но будет прорыв для Лельчицкого района. Это новые рабочие места, это улучшит привлекаемость района. Прежде всего привлекаемость для тех инвесторов, которые связаны именно с нашими полезными ископаемыми.

Трудно поверить, но жизнь целого региона кардинальным образом изменят всего 126 километров железнодорожного полотна. Вопрос уже прорабатывается в министерстве транспорта.

Алексей Шилов, заместитель начальника службы технической политики и инвестиций управления Белорусской железной дороги:

Планируется строительство на данном участке четырех железнодорожных станций, шести разъездов, одного крупного моста, 25 средних мостов.

Дорога по сути откроет спрятанный до сих пор в рукаве финансовый козырь Беларуси. В стране может появиться абсолютно новый экономический регион.