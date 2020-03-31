В Беларуси растёт интерес промышленных предприятий к базальту

Новости Беларуси. В Беларуси увеличились разведанные запасы нефти на 1 миллион 700 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одна из ведущих нефтехимических компаний нашей страны в 2019 году вышла на прирост этого сырья.

Также в Беларуси стали больше добывать кварцевого песка. Его применяют в стекольной промышленности. Добыча и переработка собственного материала – это, прежде всего, экономно и экологично: не за горами переход от ПЭТ-упаковки к стекольной таре.

Кроме того, увеличились запасы соли и строительных материалов. Отечественного торфа уходит на экспорт порядка 70 %. К концу года планируется окончательно оценить залежи базальта. По предварительным подсчетам они могут составить не меньше 10 миллионов тонн.

Василий Колб, начальник управления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

Базальты у нас залегают на глубине 52 метра, а сверху от ноля до 30-40 метров есть пески. Глауканитовые могут использоваться в красках, различных направлениях строительной отрасли, также есть там кварцевые пески. У нас есть определенные площади и участки. Мы будем, по мере возможности, их ставить в государственную программу либо предлагать потенциальным инвесторам.