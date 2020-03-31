Достойная зарплата и решённый жилищный вопрос. Чем привлекательна работа на Нежинском ГОК

Новости Беларуси. 2 миллиона тонн калийных удобрений в год. Всё это – новый горнообогатительный комбинат в Любанском районе на базе Старобинского месторождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ Это будет второе в Беларуси предприятие по добыче калийной руды и производству удобрений. Поиск и подготовку специалистов предприятие ведет уже сейчас. Тему продолжит Юлия Стриго.





Подбором кадров для «Славкалия» еще в 2018 году занялся немецкий подрядчик. Строительная компания начала искать специалистов для работы с уникальным шахтопроходческим оборудованием.

В итоге около 300 белорусов, из них 80 – из Любани, прошли стажировку и успешно трудоустроились на проекте. Теперь в зданиях подъемных машин рабочим процессом на глубине управляют хрупкие белорусские девушки. Горно-обогатительный комбинат в Нежине планируют ввести в эксплуатацию к 2023 году. Сотрудников ищут уже сейчас

Ввести в эксплуатацию Нежинский ГОК планируют к 2023 году. «Славкалию» потребуются порядка 50 молодых специалистов горнотехнологического профиля – это инженеры, химики-технологи, маркшейдеры и другие.

К 2025 году будут открыты сотни вакансий по этому направлению. Запуск профориентированной кампании объявлен уже сейчас. Ставку в первую очередь делают на специалистов из соседних городов.

Подготовку специалистов для предприятия «Славкалий» начинает со школьной скамьи. В сотрудничестве с ведущими вузами страны, компания проводит Олимпиаду по физике и математике среди выпускников Любани.

Всем без исключения участникам, решившим продолжить обучение в вузе по горнотехнологическому профилю, будет оказана помощь во время учебы: выплата стипендий, ежегодные стажировки на Нежинском ГОК, бесплатное проживание в общежитии.

Знакомство с учащимися школ и гимназий предприятие проводит в рамках встреч и презентаций. На поддержку «Славкалия» могут рассчитывать и нынешние студенты, заинтересованные в трудоустройстве.

Лада Михайленко, ученица СШ №1 поселка Сосны:

Я и до встречи с представителями БНТУ думала, что буду поступать именно туда, потому что мне нравится вся эта горная промышленность. После этой встречи вероятность выросла того, что я буду туда поступать.

Владимир Стасевич, заместитель декана факультета горного дела и инженерной экологии БНТУ:

Сейчас БНТУ как раз на это и нацелен: чтобы обучение было адресным, а не общим. И если готовятся специалисты, то готовятся под конкретные предприятия с возможностью уже на втором курсе отправлять их на практики именно на эти предприятия, чтобы они знакомились и с технологиями, и с оборудованием, и что самое важное – с коллективом.





Нежинский горно-обогатительный комбинат держит на контроле и жилищный вопрос сотрудников. Сегодня в Любани продолжается строительство квартала на 458 квартир. 35 % сотрудников получат здесь жилье уже на начальном этапе.

Игорь Кожич, заместитель директора по производству ИООО «Славкалий»:

На предприятии будут созданы условия для работы, для получения достойной заработной платы. Мы будем решать социальные вопросы, жилищные вопросы. Это тоже привлекает молодежь для работы на нашем предприятии.