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Кредитная задолженность белорусов приблизилась к 14,5 млрд рублей

31 марта 2020 15:24
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Новости Беларуси. Национальный банк продолжает принимать меры, направленные на оказание финансовой поддержки в условиях повышенного влияния внешних негативных факторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нацбанк рекомендует банкам не увеличивать проценты по кредитам

Статистика говорит, что до недавнего времени у нас наблюдался настоящий кредитный бум. Общая задолженность белорусов на 1 марта составила почти 14,5 миллиарда рублей. Из них около 9 миллиардов – кредиты на недвижимость, остальное – потребительские кредиты, займы на покупку автомобилей и различные рассрочки.

Кредитная задолженность белорусов приблизилась к 14,5 млрд рублей-1

С учетом изменившейся ситуации и такой солидной долговой нагрузки, 20 марта Нацбанк порекомендовал банкам предоставить населению кредитные каникулы. После чего они приостановили выдачу кредитов и пересмотрели условия по ним.

# Кредиты Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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