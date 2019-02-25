Швеция заинтересована в сотрудничестве с Гродненской областью в сфере экологии и туризма

Новости Беларуси. Швеция заинтересована в более тесном сотрудничестве с Гродненской областью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь в первую очередь о проектах в сфере экологии и туризма. Об этом журналистам рассказала посол этой страны в Беларуси Кристина Юханнессон по итогам поездки по региону.

Вместе с главой дипмисии с экономическим потенциалом области знакомились также представители ряда шведских компаний и банков. Стороны уже реализуют несколько крупных совместных проектов. В частности, шведское агентство международного развития SIDA инвестировало несколько миллионов евро в реконструкцию очистных сооружений в Гродно.

А сейчас партнёры обсуждают новые идеи. Одним из перспективных направлений может стать туризм. Зарубежные гости высоко оценили развитие этой сферы в Беларуси.