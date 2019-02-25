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Швеция заинтересована в сотрудничестве с Гродненской областью в сфере экологии и туризма

25 февраля 2019 06:41
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Новости Беларуси. Швеция заинтересована в более тесном сотрудничестве с Гродненской областью,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Швеция заинтересована в сотрудничестве с Гродненской областью в сфере экологии и туризма-1

Речь в первую очередь о проектах в сфере экологии и туризма. Об этом журналистам рассказала посол этой страны в Беларуси Кристина Юханнессон по итогам поездки по региону.

Швеция заинтересована в сотрудничестве с Гродненской областью в сфере экологии и туризма-4

Вместе с главой дипмисии с экономическим потенциалом области знакомились также представители ряда шведских компаний и банков. Стороны уже реализуют несколько крупных совместных проектов. В частности, шведское агентство международного развития SIDA инвестировало несколько миллионов евро в реконструкцию очистных сооружений в Гродно.

Швеция заинтересована в сотрудничестве с Гродненской областью в сфере экологии и туризма-7

А сейчас партнёры обсуждают новые идеи. Одним из перспективных направлений может стать туризм. Зарубежные гости высоко оценили развитие этой сферы в Беларуси.

Швеция заинтересована в сотрудничестве с Гродненской областью в сфере экологии и туризма-10

Кристина Юханнессон, Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Беларуси:
Республика Беларусь, когда пошла на безвизовый въезд для граждан целого ряда стран, как раз она таким образом доказала, что она открыта, готова принимать туристов, и что здесь развивается инфраструктура. Мы считаем, что здесь есть потенциал, который мы далеко не исчерпали.

# Беларусь-Швеция # Экономика # Кристина Юханнессон # Фотофакт

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