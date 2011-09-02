Минэкономики: За первое полугодие экспорт в Беларуси опередил рост импорта сразу на 15%

В Беларуси не будет резких колебаний экспортно-импортных операций в условиях рыночного курсообразования. Об этом сообщили в Минэкономики.

Итоги года во внешней торговле окажутся лучше, чем планировали, экспорт уже приблизился к планке своих максимальных возможностей при существующих производственных мощностях. За первое полугодие он опередил рост импорта сразу на 15%. Выручка от продажи отечественных товаров за границу только в июле составила 3 млрд 700 млн долларов.

По статистике, две трети производимой продукции сейчас приносят валюту стране. Как следствие, сложилось максимально положительное внешнеторговое сальдо. Его показатели даже выше, чем в самом успешном докризисном 2008 году.

Предприятиям-экспортерам в настоящее время рекомендуют более активно взыскивать долги со своих иностранных покупателей, которые должны Беларуси в общей сложности 5 млрд долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Роман Бродов, начальник главного управления внешней экономической политики Министерства экономики Республики Беларусь:

Итоги года, и мы это уже понимаем, окажутся несколько лучше, чем те, которые мы планировали. Каждый месяц мы прирастаем по доле продукции, отгружаемой на внешние рынок, от произведенной. Если в начале года это соотношение было около 40%, то в июле оно превысило 2/3.