В Беларуси ожидают крупную поставку автомобилей из Ирана и планируют наладить их сборку

Год только начался, а уже состоялся целый ряд зарубежных визитов Президента. Александр Лукашенко посетил Китай, Зимбабве, Иран, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Во время переговоров провели ревизию давних проектов и наметили точки роста. А из каждой поездки белорусская делегация привезла увесистый портфель документов, которые станут и основой для перезагрузки, и заделом для нового партнерства. При этом в долгий ящик соглашения и договоры не откладывают. К примеру, уже в конце апреля наша одежда отправится на выставку в Зимбабве, а в Китай готовится партия белорусского горького шоколада. В Зимбабве – школьная форма, в Китай – горький шоколад. Как Беларусь переориентировала экспорт?

Еще активнее будут врываться на белорусский рынок китайские автобренды. В ближайшее время в дилерских центрах предрекают широкий ассортимент. В портфеле брендов по итогам недавно подписанных контрактов появится расширенная линейка китайских автомобилей, выгодных по стоимости и не затратных в эксплуатации.

Игорь Сукач, генеральный директор автомобильного холдинга:

Я вижу наполнение рынка автомобилями разными, которые будут по своему классу удовлетворять любые потребности. Продуктовое предложение китайского автопрома не ограничивается двигателями внутреннего сгорания. У нас недавно открылось подразделение, которое занимается поставками электромобилей из Китая, то есть, я думаю, что мы закроем потребность и в этом нарождающемся современном технологичном виде транспорта. Существует ряд законодательных преференций, который делают это приобретение электромобиля для белорусского рынка не дороже, а даже зачастую дешевле того, что есть в ближайших нам странах.