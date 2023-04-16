В Зимбабве – школьная форма, в Китай – горький шоколад. Как Беларусь переориентировала экспорт

Год только начался, а уже состоялся целый ряд зарубежных визитов Президента. Александр Лукашенко посетил Китай, Зимбабве, Иран, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Во время переговоров провели ревизию давних проектов и наметили точки роста. А из каждой поездки белорусская делегация привезла увесистый портфель документов, которые станут и основой для перезагрузки, и заделом для нового партнерства. При этом в долгий ящик соглашения и договоры не откладывают. К примеру, уже в конце апреля наша одежда отправится на выставку в Зимбабве, а в Китай готовится партия белорусского горького шоколада. Наша Оксана Семашко продолжит экспортный список.

В то время как коллективный Запад разворачивает санкционную политику в отношении нашей страны, мы эффективно переориентируемся на новые рынки. Белорусские текстильщики достигли определенных договоренностей с Зимбабве по поставкам натуральной ткани, которая соответствует международным стандартам. Линейка одежды из хлопка для перспективного региона, здесь уверены, придется по вкусу как в плане ведомственного ассортимента, так и в гражданском назначении. Как адаптировали белорусский материал под местный климат, продемонстрируют на выставке Zimbabwe International Fair в конце апреля.

Егор Макаревич, заместитель генерального директора по идеологической и кадровой работе ОАО «Камволь»:

Визит главы государства, который произошел в том числе в Зимбабве, вызвал скорую реакцию наших партнеров. Сегодня мы видим большой интерес. В том числе для тканей, которые можно использовать для пошива школьной формы. Сегодня в Зимбабве около двух миллионов школьников. Есть серьезный запрос на поставку нашей продукции.

Эмма Глецевич, начальник производственного отдела предприятия «Коммунарка»:

Каждую минуту 16 килограмм продукции производит эта линия. В час это тонна продукции.

Высокое качество, соответствие мировому тренду, дизайн упаковки. Ценители белорусских кондитерских изделий из Китая выбирали наши угощения к десерту именно по таким критериям. Угодить удалось, даже несмотря на разницу во вкусах. Китайцы не сладкоежки, но от белорусского горького шоколада их за уши не оттянешь. Плодотворно сотрудничают с минской кондитерской фабрикой. Кстати, по объему экспорта КНР входит в пятерку основных торговых партнеров белорусской столицы.

Карина Уриш, начальник отдела экспорта предприятия «Коммунарка»:

Рынок Китая является стратегически важным рынком для фабрики «Коммунарка». Мы ежегодно наращиваем объемы поставляемых изделий. Работаем с Китаем мы уже более трех лет. Большим спросом пользуется наш горький шоколад с содержанием какао-продуктов более 68 %.

Немало контрактов белорусский бизнес завязывает на международных выставках. Национальная экспозиция пользуется популярностью на Востоке. Наш узнаваемый за рубежом бренд с аншлагом любят распробовать не только жители государства-организатора форума, но и стран-участниц. Только в этом году белорусы планируют принять участие в выставках 20 стран мира. Между прочим, на некоторых китайских переговорных площадках белорусы – эксклюзивные представители.

Наталья Кураш, директор предприятия «Белинтерэкспо» Белоруской торгово-промышленной палаты:

В мае мы будем представлять коллективную экспозицию Made in Belarus, Belarus – the taste of nature на выставке в Китае, в Шанхае. Она называется SIAL Shanghai. У нас там заявки уже поданы от 27 предприятий, именно которые представляют продукты питания. Второе большое мероприятие в Китае у нас планируется, это уже ставшая традиционной выставка Import Expo, которая у нас 5-10 ноября. Там уже будут представлены все отрасли и все направления. Мы ожидаем, что в этом году с учетом снятия коронавирусных ограничений белорусская экспозиция представит и продукты питания, и промышленность, и научные разработки, и фармацевтику, и медицинские изделия, препараты, а также логические услуги. Новые точки соприкосновения видит в Беларуси Куба. Взаимные поставки способны значительно увеличить товарооборот.