В Беларуси научились делать джинсы и брезент из льна

В Орше осваивает выпуск необычной продукции. Полтора года назад после резкого падения экспорта на льнокомбинате наступили тяжелые времена. Сейчас специалисты в поиске инновационных путей развития.

Оршанские льнопроизводители переживают не лучшие времена. Крупному текстильному предприятию сейчас с трудом удается удержаться на плаву. На дно тянут собственные же складские запасы. Остатков на складе – на 60 миллиардов рублей. Флагман белорусской льнопереработки сел на мель больше года назад, когда продажи, особенно экспортные, резко сократились.

Игорь Ещенко, начальник управления разработки ассортимента и продажи готовых изделий Оршанского льнокомбината:

– К сожалению, за это время нам не удалось кардинально поменять ситуацию по изменению конъюнктуры на рынке, это сложно сделать.

Чтобы хоть как-то разгрузить склады, специалистам льнокомбината пришлось учиться продавать. Сегодня экспортные границы расширили. Оказалось, на белорусский лен есть спрос даже в Японии и Бразилии. Большую ставку оршанские текстильщики делают на новую разработку. Недавно они научились перерабатывать льняные отходы в брезент и модный джинс.

Плащ из льняного джинса – ноу-хау Оршанского льнокомбината. Уникальную ткань научились получать специальным методом из коротких волокон, которые раньше шли на отходы. Пока, это пробная партия. Но если технологию поставят на поток, мы будем носить плащи, костюмы, платья и даже шляпы из льняного денима.

Производят новинку в этом модернизированном цеху. На внедрение высоких технологий ушли десятки миллиардов государственных субсидий. У современных машин масса преимуществ. Ткань получается мягкая и тонкая. А условия труда несравнимы со старыми цехами, которым только предстоит обновление. Но в бочке меда есть и ложка дегтя – зарплата рабочих невелика.

Наталья Рубцова, оператор поточной линии Оршанского льнокомбината:

– Так все устраивает, все нормально. Но зарплата… Хотелось бы, конечно, чтобы была больше.

Будет спрос на продукцию, будет и достойная зарплата. Сейчас миллионы метров льняного полотна перешивают в готовые изделия. Они более популярны. Но модели должны быть современными и модными.

Татьяна Осипова, художник-модельер Оршанской фабрики «Свитанак»:

– Наши изделия мы пытаемся сделать на европейском уровне, чтобы именно мода была впереди наших показателей.

Модернизация, маркетинг и мода. Только при условии умелого сочетания этих трех «М» перспективы у предприятия будут такими же радужными, как и яркие коллекции. Над этим и нужно работать.

Яна Шипко, Сергей Ковалкин, Телекомпания «СТВ», Витебская область.