«Луч» остается белорусским, но качество часов будет швейцарским

Компания Franck Muller станет инвестором Минского часового завода. Такой указ подписал Президент.

Договор будет заключен в трёхмесячный срок. Условия, с которыми согласился инвестор — социальная направленность бизнеса, сохранение самого бренда «Луч» и рабочих мест, а также достойная заработная плата всем заводчанам.

В свою очередь белорусское государство старается создать максимально комфортные условия для ведения бизнеса. Принципиальную позицию по приходу инвестора на «Луч» Александр Лукашенко высказал во время посещения завода, осенью прошлого года.