Прямой эфир

«Луч» остается белорусским, но качество часов будет швейцарским

04 марта 2010 12:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Компания Franck Muller станет инвестором Минского часового завода. Такой указ подписал Президент.

Договор будет заключен в трёхмесячный срок. Условия, с которыми согласился инвестор — социальная направленность бизнеса, сохранение самого бренда «Луч» и рабочих мест, а также достойная заработная плата всем заводчанам.

В свою очередь белорусское государство старается создать максимально комфортные условия для ведения бизнеса. Принципиальную позицию по приходу инвестора на «Луч» Александр Лукашенко высказал во время посещения завода, осенью прошлого года.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
04 марта 2010 11:57

Президент раскритиковал работу Правительства по привлечению в экономику страны иностранных инвестиций

04 марта 2010 07:34

Льняной холдинг планируется создать в Беларуси в ближайшее время

03 марта 2010 21:49

Рэарганізацыю стратных гаспадарак працягваюць на Міншчыне