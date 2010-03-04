Более 20 холдингов может быть создано в Беларуси в ближайшее время

Первый будет зарегистрирован на базе Гомельского завода «Кристалл». Следующими на очереди стоят «БелавтоМАЗ» и «Минский моторный завод».

Концерн «Белнефтехим» изъявил желание создать два холдинга: на базе производственного объединения «Беларуськалий» и акционерного общества «Нафтан».

Создавать холдинговые кампании в Беларуси планируется по двум путям. Объединением предприятий одной сферы производства и объединением предприятий единого технологического цикла.

Холдинги образуются для завоевания новых секторов рынка и снижения издержек производства. А это, в свою очередь, повышает стоимость компаний и их инвестиционную привлекательность.