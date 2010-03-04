«Белтрансгаз» развивает южное направление

Сейчас решаются вопросы юридического и таможенного характера. Технические вопросы уже согласованы и дополнительных денежных вложений проект не потребует.
Специалисты оценивают этот вид сотрудничества двух стран как один из самых выгодных и перспективных.
Валентин Величко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине:
Все зависит от того, какая потребность будет у нас. Поэтому возможности есть. Называлась цифра порядка 3 миллиардов кубических метров, но это уже детали, надо сначала оговорить законодательную и нормативную базу.
О стратегии развития экспорта и новых рынках сбыта для отечественных товаров и услуг говорили сегодня в министерстве иностранных дел. Представители белорусских посольств, администрации президента и совета министров подвели итоги работы внешнеполитического ведомства за прошлый год.