«Белтрансгаз» развивает южное направление

Западно-украинские подземные газохранилища уже прошли первую экспертную оценку и в перспективе могут использоваться белорусской компанией.

Сейчас решаются вопросы юридического и таможенного характера. Технические вопросы уже согласованы и дополнительных денежных вложений проект не потребует.

Специалисты оценивают этот вид сотрудничества двух стран как один из самых выгодных и перспективных.

Валентин Величко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине:

Все зависит от того, какая потребность будет у нас. Поэтому возможности есть. Называлась цифра порядка 3 миллиардов кубических метров, но это уже детали, надо сначала оговорить законодательную и нормативную базу.

О стратегии развития экспорта и новых рынках сбыта для отечественных товаров и услуг говорили сегодня в министерстве иностранных дел. Представители белорусских посольств, администрации президента и совета министров подвели итоги работы внешнеполитического ведомства за прошлый год.