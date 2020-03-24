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В Беларуси нарастят производство респираторов. Сергей Румас посетил предприятие «Изотоп» в Старобине

24 марта 2020 17:14
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Новости Беларуси. В Беларуси нарастят производство респираторов, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. 24 марта премьер-министр посетил предприятие «Изотоп» в Старобине, где сейчас устанавливается дополнительное оборудование, которое позволит увеличить выпуск этих изделий почти в два раза.

«Несчастные эти «намордники» не можем произвести». Президент поручил наладить выпуск респираторов в Беларуси

Напомним, глава государства поставил задачу наладить производство такой продукции. Это жесткое требование Президента прозвучало на недавней встрече со специалистами системы Минздрава. Срок на выполнение правительству – неделя.

Цель сегодняшней поездки премьер-министра в Солигорский район – понять, что необходимо предприятию для того, чтобы полностью закрыть потребности Беларуси в этом виде медицинских изделий.

В Беларуси нарастят производство респираторов. Сергей Румас посетил предприятие «Изотоп» в Старобине-1

# Предприятия Беларуси # Экономика # Сергей Румас # Фотофакт

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