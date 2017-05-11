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Отключать горячую воду в Минске начнут после 15 мая

11 мая 2017 17:34
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Новости Беларуси. И повод сходить в гости всей семьёй. Из-за майской «зимы» поэтапно отключать горячую воду в Минске начнут не раньше 15 мая. Непогода подкорректировала график энергетиков.

Так, сезон закаливания некоторые минчане откроют на пять дней позже.

Отключать горячую воду в Минске начнут после 15 мая-1

Период холодной воды традиционно затянется на 14 дней. Это время понадобится для ремонта и подготовки тепловых сетей к следующему отопительному сезону.

Все работы продлятся до осени.

Отключать горячую воду в Минске начнут после 15 мая-4

С графиком отключения горячей воды можно ознакомиться на сайте Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Фотофакт # Отключение горячей воды

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