Отключать горячую воду в Минске начнут после 15 мая

Новости Беларуси. И повод сходить в гости всей семьёй. Из-за майской «зимы» поэтапно отключать горячую воду в Минске начнут не раньше 15 мая. Непогода подкорректировала график энергетиков. Так, сезон закаливания некоторые минчане откроют на пять дней позже.

Период холодной воды традиционно затянется на 14 дней. Это время понадобится для ремонта и подготовки тепловых сетей к следующему отопительному сезону. Все работы продлятся до осени.