Прямой эфир

В Беларуси начнёт работу система мгновенных платежей

26 апреля 2019 18:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В стране начнет работать система мгновенных платежей. Она станет доступна для юридических лиц с 1 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси начнёт работу система мгновенных платежей -1

Время прохождения платежа составит менее минуты. Среди десятка банков, присоединившихся к системе, все ведущие финансовые учреждения страны. Система будет работать 24 часа в сутки семь дней в неделю. Сейчас прохождение платежа занимает заметно больше времени. Кроме того, платежи проводятся только в течение банковского дня. С 1 января 2020 года сервис мгновенных платежей планируется открыть и для физических лиц.

Больше новостей экономики за 26 апреля читайте здесь

# Государственная политика в сфере банковской деятельности # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Модернизацию основных производств на «Нафтане» планируют завершить к ноябрю 2019-го
26 апреля 2019 17:42

Модернизацию основных производств на «Нафтане» планируют завершить к ноябрю 2019-го

Каждый пятый доллар пополняет бюджет Беларуси за счет экспорта интеллектуальной собственности
26 апреля 2019 13:36

Каждый пятый доллар пополняет бюджет Беларуси за счет экспорта интеллектуальной собственности

Переговоры по урегулированию ситуации с некачественной нефтью начались в Минске
26 апреля 2019 10:43

Переговоры по урегулированию ситуации с некачественной нефтью начались в Минске