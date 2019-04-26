В Беларуси начнёт работу система мгновенных платежей

Новости Беларуси. В стране начнет работать система мгновенных платежей. Она станет доступна для юридических лиц с 1 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Время прохождения платежа составит менее минуты. Среди десятка банков, присоединившихся к системе, все ведущие финансовые учреждения страны. Система будет работать 24 часа в сутки семь дней в неделю. Сейчас прохождение платежа занимает заметно больше времени. Кроме того, платежи проводятся только в течение банковского дня. С 1 января 2020 года сервис мгновенных платежей планируется открыть и для физических лиц.