В Беларуси на 25% выросло число детей, которые используют банковские карты

Новости Беларуси. За последние четыре года количество юных клиентов банков нашей страны выросло на 25 %. На начало 2022 года пластиковыми картами пользуются 105 тысяч школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это оказался отличный способ приобщить ребенка к «взрослому» миру финансов. Сегодня карточные продукты для детей предлагают семь белорусских банков, предоставляя различные скидки, бонусы и даже небольшой манибэк. Оформление доступно при условии, если ребенку исполнилось шесть лет, но только с привязкой к счету родителей. Завести личную карточку можно после 14, когда подросток получит паспорт.