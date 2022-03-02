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В Беларуси на 25% выросло число детей, которые используют банковские карты

02 марта 2022 15:43
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Новости Беларуси. За последние четыре года количество юных клиентов банков нашей страны выросло на 25 %. На начало 2022 года пластиковыми картами пользуются 105 тысяч школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Беларуси на 25% выросло число детей, которые используют банковские карты-1

Это оказался отличный способ приобщить ребенка к «взрослому» миру финансов. Сегодня карточные продукты для детей предлагают семь белорусских банков, предоставляя различные скидки, бонусы и даже небольшой манибэк. Оформление доступно при условии, если ребенку исполнилось шесть лет, но только с привязкой к счету родителей. Завести личную карточку можно после 14, когда подросток получит паспорт.  

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# Банковские карты # Экономика # Ольга Лукашова # Фотофакт

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