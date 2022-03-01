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На сколько повысятся трудовые пенсии в Беларуси?

01 марта 2022 16:17
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Новости Беларуси. Повышаются трудовые пенсии – в среднем на 6,3 %. Связано это с ростом средней заработной платы по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые цифры зависят в том числе от стажа работы и других индивидуальных параметров.  

На сколько повысятся трудовые пенсии в Беларуси?-1

Напомним, что в конце 2021 года было заявлено: среднемесячный размер пенсии по возрасту неработающего пожилого человека составит 581 рубль. Всего из бюджета в 2022 году на данные выплаты государство планирует выделить более 16 миллиардов рублей.  

О других новостях экономики за 1 марта читайте здесь.    

# Пенсии # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

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