На сколько повысятся трудовые пенсии в Беларуси?

Новости Беларуси. Повышаются трудовые пенсии – в среднем на 6,3 %. Связано это с ростом средней заработной платы по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые цифры зависят в том числе от стажа работы и других индивидуальных параметров.

Напомним, что в конце 2021 года было заявлено: среднемесячный размер пенсии по возрасту неработающего пожилого человека составит 581 рубль. Всего из бюджета в 2022 году на данные выплаты государство планирует выделить более 16 миллиардов рублей.