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Новости экономики за 02.03.2022

02 марта 2022 15:46
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Сколько белорусских школьников пользуется пластиковыми картами? Кому необходимо подать налоговую декларацию до конца месяца? Каковы планы добычи нефти в Беларуси на 2022 год?  

С деловым обзором в программе Новости «24 часа» на СТВ Ольга Лукашова.  

Новости экономики за 02.03.2022-1

Мировые продажи машин в январе 2022 года снизились на 1,2 %. Всего было реализовано 6 миллионов 571 тысяча легковушек. На первом месте по покупкам авто в январе Китай с показателем 2,5 миллиона машин, на второй строчке – США. Третье место занимают рынки стран Западной Европы.  

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# Экономическая рубрика # Экономика # Ольга Лукашова # Фотофакт

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