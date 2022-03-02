Новости экономики за 02.03.2022

С деловым обзором в программе Новости «24 часа» на СТВ Ольга Лукашова.

Сколько белорусских школьников пользуется пластиковыми картами? Кому необходимо подать налоговую декларацию до конца месяца? Каковы планы добычи нефти в Беларуси на 2022 год?

Мировые продажи машин в январе 2022 года снизились на 1,2 %. Всего было реализовано 6 миллионов 571 тысяча легковушек. На первом месте по покупкам авто в январе Китай с показателем 2,5 миллиона машин, на второй строчке – США. Третье место занимают рынки стран Западной Европы.

Цена на газ в Европе превысила 2000 долларов – подробности тут.

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