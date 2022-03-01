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Новости экономики за 01.03.2022

01 марта 2022 16:19
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Новости Беларуси. К новостям в мире экономики. Новые направления белорусского экспорта в Армению, поставки в Китай за пять лет выросли почти в 20 раз, и изменения с 1 марта: ставка рефинансирования и повышение трудовых пенсий.

С деловым обзором наш экономический обозреватель Кристина Сущеня в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Экспорт белорусского продовольствия в Китай за пять лет вырос почти в 20 раз. В 2021 году в Поднебесную мы поставили продукции более чем на 366 миллионов долларов.

Новости экономики за 01.03.2022-1

Для сравнения, в 2016 году эта цифра была на уровне 18 миллионов долларов. В основном мы экспортируем говядину, сухое молоко и молочную сыворотку, шоколад, кондитерские изделия и цельномолочную продукцию. За последнюю пятилетку на право поставок сельхозтоваров на китайский рынок аккредитовано 119 белорусских предприятий.

Об официальном курсе белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. По данным на 1 марта, доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел.

Новости экономики за 01.03.2022-4

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# Экономическая рубрика # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

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