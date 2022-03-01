Новости экономики за 01.03.2022

Новости Беларуси. К новостям в мире экономики. Новые направления белорусского экспорта в Армению, поставки в Китай за пять лет выросли почти в 20 раз, и изменения с 1 марта: ставка рефинансирования и повышение трудовых пенсий.

С деловым обзором наш экономический обозреватель Кристина Сущеня в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Экспорт белорусского продовольствия в Китай за пять лет вырос почти в 20 раз. В 2021 году в Поднебесную мы поставили продукции более чем на 366 миллионов долларов.