Продажа квартир и деньги из-за границы. Кому нужно успеть подать налоговые декларации до 31 марта?

Новости Беларуси. Не забыть подать налоговые декларации. Физлицам, при условии продажи двух и более авто за 2021 год, а также больше одной квартиры, жилого дома, дачи, гаража или машино-места, дедлайн – до 31 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это касается и тех, кто в том году получал средства из-за границы или за границей (при этом находился в Беларуси не менее 183 дней). Также в марте налоги со своих доходов должны уплатить блогеры, которые монетизируют контент и зарабатывают на рекламе.