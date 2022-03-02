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Продажа квартир и деньги из-за границы. Кому нужно успеть подать налоговые декларации до 31 марта?

02 марта 2022 15:42
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Новости Беларуси. Не забыть подать налоговые декларации. Физлицам, при условии продажи двух и более авто за 2021 год, а также больше одной квартиры, жилого дома, дачи, гаража или машино-места, дедлайн – до 31 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Продажа квартир и деньги из-за границы. Кому нужно успеть подать налоговые декларации до 31 марта?-1

Это касается и тех, кто в том году получал средства из-за границы или за границей (при этом находился в Беларуси не менее 183 дней). Также в марте налоги со своих доходов должны уплатить блогеры, которые монетизируют контент и зарабатывают на рекламе.  

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# Налоги # Экономика # Ольга Лукашова # Фотофакт

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