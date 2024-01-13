Новости Беларуси. Нацбанк скорректировал условия выдачи кредитов. Уже с 15 января в Беларуси вступает в силу новая редакция Инструкции о порядке предоставления займов и их погашения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они станут доступнее. И это один из показателей устойчивости работы экономики.

Основные новшества коснутся физических лиц, а также субъектов малого и среднего предпринимательства. В частности, для последних более чем в полтора раза повысят максимальный размер задолженности по микрокредитам. Кроме того, банкам запретили ухудшать условия кредитного договора без четкого согласия получателя – потребуется заключение дополнительного соглашения, которое будет лично подписано получателем. Или же он обязан предоставить свое согласие иным способом, предусмотренным кредитным договором.

Анатолий Канович, советник Управления информации и общественных связей Национального банка Беларуси:

В новой редакции инструкции предусмотрено, что при заключении дополнительного соглашения к кредитному договору, на основании которого уменьшается сумма платежа по нему, может не осуществляться оценка кредитоспособности кредитополучателя, физического лица. Также в инструкции закреплена возможность приостановления начисления процентов банком в случае, если в отношении кредитополучателя третьими лицами совершены мошеннические действия при представлении кредита.

Также в связи с изменением Банковского кодекса Беларуси отдельные нормы инструкции приводятся в соответствие с требованиями законодательства. Например, устанавливается запрет на взимание банком платы за предоставление справки об исполнении обязательств по договору.