В Беларуси изменили ассортиментные перечни обязательных товаров для торговых объектов

Новости Беларуси. Ассортиментный перечень товаров, наличие которых обязательно в торговых объектах, скорректирован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для крупных магазинов площадью от 200 квадратных метров изменения практически не заметны: для них список дополнен минеральной и питьевой водой в стеклянной таре, уменьшено количество наименований свежих яблок, а также подправлены периоды сезонности по плодоовощной продукции. А вот киоскам и магазинам на заправках, с учетом их небольших масштабов, работать станет существенно проще: количество разновидностей товаров уменьшено по 30 позициям, а 27 наименований вообще из перечня обязательных исключено.