На 15 июля Брестская область лидирует в уборке зерновых, в Витебской жатва ещё не началась

Новости Беларуси. Массовая уборка зерновых уже началась. Но ход кампании сдерживает погода. В таких условиях аграриям приходится буквально биться за каждое зерно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В некоторых хозяйствах экипажи еще не вышли в поле. К 15 июля в стране намолочено без малого 270 тысяч тонн зерна. Лидирует Брестская область. В регионе раньше других приступили к уборке. На старте работы в Могилевской области, а вот в Витебской жатва еще не началась.

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