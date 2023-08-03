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В Беларуси до конца 2023-го выпустят «умные» холодильники и стиральные машины

03 августа 2023 17:08
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Новости Беларуси. Холодильник и стиральную машину с функцией дистанционного управления скоро запустят в серийное производство в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси до конца 2023-го выпустят «умные» холодильники и стиральные машины-1

Экспериментальные образцы уже изготовлены и протестированы. До конца года с конвейера сойдут первые холодильники с возможностью управления через Wi-Fi. С помощью специального приложения на смартфоне или планшете можно будет дистанционно контролировать работу бытовой техники, например, изменять режимы работы, понижать или повышать температуру.

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# Бытовая техника # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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