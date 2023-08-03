Новости экономики за 03.08.2023

Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какой вклад в развитие промышленного производства страны вносят представители малого и среднего бизнеса? Как Банк развития поддерживает отечественный экспорт и какими проектами пополнился инвестиционный портфель? А также как засуха в Европе скажется на экспорте оливкового масла и когда с белорусского конвейера сойдет первый «умный» холодильник?

Организации холдинга Белгазстроя уже успешно реализовали первые проекты по социальной газификации в Смоленской области. В ходе недавних переговоров обсуждали возможности более широкого привлечения наших газовщиков к проектированию и строительно-монтажным работам.

Для этого у белорусских организаций есть необходимый опыт и компетенции. В ближайшее время стороны проработают конкретные направления взаимодействия. Километраж газовых сетей Смоленской области за 2022 год увеличился на 245 километров. По программе догазификации в 2023 году будет построено более 100 километров газопроводов.

МИНЭКОНОМИКИ: БОЛЕЕ 600 СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ПОЛУЧИЛИ ГОСПОДДЕРЖКУ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ