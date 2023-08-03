Новости экономики за 03.08.2023
Какой вклад в развитие промышленного производства страны вносят представители малого и среднего бизнеса? Как Банк развития поддерживает отечественный экспорт и какими проектами пополнился инвестиционный портфель? А также как засуха в Европе скажется на экспорте оливкового масла и когда с белорусского конвейера сойдет первый «умный» холодильник?
Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
БЕЛОРУССКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ БУДУТ СТРОИТЬ ГАЗОПРОВОДЫ В РОССИИ
Организации холдинга Белгазстроя уже успешно реализовали первые проекты по социальной газификации в Смоленской области. В ходе недавних переговоров обсуждали возможности более широкого привлечения наших газовщиков к проектированию и строительно-монтажным работам.
Для этого у белорусских организаций есть необходимый опыт и компетенции. В ближайшее время стороны проработают конкретные направления взаимодействия. Километраж газовых сетей Смоленской области за 2022 год увеличился на 245 километров. По программе догазификации в 2023 году будет построено более 100 километров газопроводов.
МИНЭКОНОМИКИ: БОЛЕЕ 600 СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ПОЛУЧИЛИ ГОСПОДДЕРЖКУ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ
Более 600 субъектов малого и среднего бизнеса получили господдержку в первом полугодии. Примерно две трети от общего объема финансирования приходится на займы и лизинг, еще четверть – на льготные кредиты. Всего на эти цели было потрачено 176 миллионов рублей. Основной сферой притяжения этого капитала стала промышленность.
В топ-5 видов деятельности, куда поступали заемные ресурсы, также вошли сельское хозяйство, транспорт, торговля и здравоохранение. По данным Белстата, на начало года хозяйственную деятельность в Беларуси вели более 113 тысяч организаций малого и среднего предпринимательства. Они генерируют 20 % объемов промышленного производства, почти треть товарооборота в торговле и половину в общепите.
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