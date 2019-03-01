В Беларуси будет введён новый механизм маркировки обуви

Новости Беларуси. Пилотный проект по использованию средств идентификации предполагается начать в середине апреля. Предприниматели могут принять участие в нем на добровольной основе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новая система маркировки значительно дешевле ныне действующей. Знак будет стоить 4 копейки, в то время как сейчас продавец платит 10. Эксперимент продлится до конца 2019 года. По итогам его анализа налоговое ведомство решит, можно ли новый механизм маркировки обуви делать обязательным.
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