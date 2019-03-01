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В Беларуси будет введён новый механизм маркировки обуви

01 марта 2019 17:23
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Новости Беларуси. Пилотный проект по использованию средств идентификации предполагается начать в середине апреля. Предприниматели могут принять участие в нем на добровольной основе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новая система маркировки значительно дешевле ныне действующей. Знак будет стоить 4 копейки, в то время как сейчас продавец платит 10. Эксперимент продлится до конца 2019 года. По итогам его анализа налоговое ведомство решит, можно ли новый механизм маркировки обуви делать обязательным.

Больше новостей экономики за 1 марта здесь.

# Обувь # Экономика # Сергей Савицкий

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