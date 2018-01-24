В 2018 ставка рефинансирования может упасть до 9,5% годовых

Новости Беларуси. Нынешняя денежно-кредитная политика Национального банка будет продолжена, так как показала свою эффективность. В том числе продолжит снижаться ставка рефинансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2017 году ставка рефинансирования менялась целых 8 раз, опустившись с 17 % в начале года до 11 % в конце. Такого темпа в 2018 году не планируется, но запас прочности точно есть.

Чем ниже ставка рефинансирования, тем ниже проценты по кредитам. Этим и вызван кредитный бум в стране, соответственно и рост товарооборота. По оценке Нацбанка, финансовое положение в государстве позволяет опустить процентную ставку еще на пункт-полтора. До конца года это может быть 9,5 % годовых. А значит, и кредитные программы банков и крупных ритейлеров станут доступнее.