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На площадке Нежинского горно-обогатительного комбината возводят станцию по заморозке скважин

24 января 2018 14:38
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Новости Беларуси. Станцию по заморозке скважин возводят на площадке Нежинского горно-обогатительного комбината, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

На площадке Нежинского горно-обогатительного комбината возводят станцию по заморозке скважин -1

Крупные проекты реализуют сейчас в Любанским районе с участием российского инвестора. Активное строительство началось в 2017 году.

На площадке Нежинского горно-обогатительного комбината возводят станцию по заморозке скважин -4

К его участию сейчас привлечены немецкая компания, которая, собственно, и поставит первый стволопроходческий комплекс. 

На площадке Нежинского горно-обогатительного комбината возводят станцию по заморозке скважин -7

А пока специалисты опробируют заморозку скважин: это делается для того, чтобы в шахты не попадала вода. Температуру там опустят до минус 35-ти. 

На площадке Нежинского горно-обогатительного комбината возводят станцию по заморозке скважин -10


 

На площадке Нежинского горно-обогатительного комбината возводят станцию по заморозке скважин -12

# Экономика # Предприятия Беларуси # Фотофакт

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