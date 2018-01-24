На площадке Нежинского горно-обогатительного комбината возводят станцию по заморозке скважин

Новости Беларуси. Станцию по заморозке скважин возводят на площадке Нежинского горно-обогатительного комбината, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Крупные проекты реализуют сейчас в Любанским районе с участием российского инвестора. Активное строительство началось в 2017 году.

К его участию сейчас привлечены немецкая компания, которая, собственно, и поставит первый стволопроходческий комплекс.

А пока специалисты опробируют заморозку скважин: это делается для того, чтобы в шахты не попадала вода. Температуру там опустят до минус 35-ти.