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Новости экономики за 24.01.2018

24 января 2018 15:48
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Новости Беларуси. В Гомельской области была создана рабочая группа, участники которой в течение февраля и марта готовы встретиться со всеми желающими и рассказать, а то и объяснить практически на пальцах новые положения пакета законов о либерализации бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие вопросы коснулись открытия своего дела именно в провинции, льготного налогообложения, отмены проверок и многих различных ограничений (например, при открытии кафе или парикмахерской). В рабочую группу войдут представители всех государственных органов власти. На 1 января в регионе зарегистрировано более 36 тысяч небольших фирм и 26 тысяч индивидуальных предпринимателей.

Новости экономики за 24.01.2018-1

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# Экономика # Фотофакт # Экономическая рубрика # Кирилл Казаков

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