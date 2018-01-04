Урожай в опасности: в Быховском районе озимые посеяли в невспаханную землю, и зерно погибло

Новости Беларуси. Тему следующего репортажа нам подсказали неравнодушные телезрители из Быховского района Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь в одном из хозяйств озимые посеяли в невспаханную землю. Зерно, конечно, погибло. Теперь там придётся подсчитывать убытки – за потраченное топливо и неполученный урожай.

Юрий Прокопенко, СТВ:

На этом большом поле, что ни шаг под ногами, зерно. Местами вот такими кучками. Это озимый тритикале. Зерно уже проросшее, но после декабрьских морозов, наверняка, погибшее. По весне поля придётся пересевать.

И такое поле здесь не единственное. На взгляд – речь идёт о десятках гектаров. Все они вдали от многочисленных глаз, центральных дорог. Рядом лишь леса и малонаселённые деревни. Галина Бабашко по осени ходила в грибы и видела, как здесь засевали поля.

Галина Бабашко, работник СПФ «Лудчицы» Быховского райагропромтехснаба:

Лейка ходит по полю, рассыпает зерно. Везде кучи зерна лежат. Раньше же такого не было. Я подошла к трактористам, спросила. Они ответили: так им сказал директор, сеем по новой технологии. Бардак полнейший.

Эти земли принадлежат хозяйству «Лудчицы». Неубранная с полей солома дополняет редкий для начала января пейзаж. А это уже молочно-товарная ферма. Как говориться, без комментариев.

Работники уверяют, здесь не только проблемы с подъездом и электричеством, но и с кормами для бурёнок.

Погибший тритикале явно не был бы лишним.

Ирина Трищ, заведующий молочно-товарной фермой «Красный берег» СПФ «Лудчицы» Быховского райагропромтехснаба:

Это смесь силоса с сенажом. Корма нехорошего качества. От них ни привесов, ни надоев никакого, мало. Сейчас не было несколько дней топлива, не могли вывезти, поэтому он почернел. Но по бумагам мы кормим хорошими кормами, хорошей мукой. Поскольку с Лудчиц мне отправляют три тонны на бумаге, а на самом деле там тонна.

А дальше замкнутый круг – кормов нет, надоев тоже – 6 литров в сутки от коровы печальная цифра. А в итоге низкие показатели отражаются на зарплатах.

Александр Михайлов, животновод молочно-товарной фермы «Красный берег» СПФ «Лудчицы» Быховского райагропромтехснаба:

Плохо работается. Условий нет. Планы завышают.

Работники все беды связывают с бесхозяйственностью. Александр Каравацкий руководит проблемным хозяйством более года, но особых успехов пока нет.

А ситуацию с погибшими озимыми связывает с внешними факторами.

Александр Каравацкий, директор СПФ «Лудчицы» Быховского райагропромтехснаба:

Будет создана комиссия. Проедем, посмотрим, сколько там точно зерна потеряли. Здесь особенность в сеялке, которой мы сеяли, потому что сроки были достаточно сжатые. Здесь больше сыграли роль погодные условия, потому что земля была очень тяжёлая.