Прямой эфир

Урожай в опасности: в Быховском районе озимые посеяли в невспаханную землю, и зерно погибло

04 января 2018 16:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Тему следующего репортажа нам подсказали неравнодушные телезрители из Быховского района Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Урожай в опасности: в Быховском районе озимые посеяли в невспаханную землю, и зерно погибло-1

Здесь в одном из хозяйств озимые посеяли в невспаханную землю. Зерно, конечно, погибло. Теперь там придётся подсчитывать убытки – за потраченное топливо и неполученный урожай.

Урожай в опасности: в Быховском районе озимые посеяли в невспаханную землю, и зерно погибло-3

Юрий Прокопенко, СТВ:
На этом большом поле, что ни шаг под ногами, зерно. Местами вот такими кучками. Это озимый тритикале. Зерно уже проросшее, но после декабрьских морозов, наверняка, погибшее. По весне поля придётся пересевать.

И такое поле здесь не единственное. На взгляд – речь идёт о десятках гектаров. Все они вдали от многочисленных глаз, центральных дорог. Рядом лишь леса и малонаселённые деревни. Галина Бабашко по осени ходила в грибы и видела, как здесь засевали поля. 

Урожай в опасности: в Быховском районе озимые посеяли в невспаханную землю, и зерно погибло-6

Галина Бабашко, работник СПФ «Лудчицы»  Быховского райагропромтехснаба:
Лейка ходит по полю, рассыпает зерно. Везде кучи зерна лежат. Раньше же такого не было. Я подошла к трактористам, спросила. Они ответили: так им сказал директор, сеем по новой технологии. Бардак полнейший.

Урожай в опасности: в Быховском районе озимые посеяли в невспаханную землю, и зерно погибло-8

Эти земли принадлежат хозяйству «Лудчицы». Неубранная с полей солома дополняет редкий для начала января пейзаж. А это уже молочно-товарная ферма. Как говориться, без комментариев.

Урожай в опасности: в Быховском районе озимые посеяли в невспаханную землю, и зерно погибло-10

Работники уверяют, здесь не только проблемы с подъездом и электричеством, но и с кормами для бурёнок.

Урожай в опасности: в Быховском районе озимые посеяли в невспаханную землю, и зерно погибло-12

Погибший тритикале явно не был бы лишним.

Урожай в опасности: в Быховском районе озимые посеяли в невспаханную землю, и зерно погибло-14

Ирина Трищ, заведующий молочно-товарной фермой «Красный берег» СПФ «Лудчицы» Быховского райагропромтехснаба:
Это смесь силоса с сенажом. Корма нехорошего качества. От них ни привесов, ни надоев никакого, мало. Сейчас не было несколько дней топлива, не могли вывезти, поэтому он почернел. Но по бумагам мы кормим хорошими кормами, хорошей мукой. Поскольку с Лудчиц мне отправляют три тонны на бумаге, а на самом деле там тонна.

Урожай в опасности: в Быховском районе озимые посеяли в невспаханную землю, и зерно погибло-16

А дальше замкнутый круг – кормов нет, надоев тоже  – 6 литров в сутки от коровы печальная цифра. А в итоге низкие показатели отражаются на зарплатах. 

Урожай в опасности: в Быховском районе озимые посеяли в невспаханную землю, и зерно погибло-18

Александр Михайлов, животновод молочно-товарной фермы «Красный берег» СПФ «Лудчицы»  Быховского райагропромтехснаба:
Плохо работается. Условий нет. Планы завышают.

Урожай в опасности: в Быховском районе озимые посеяли в невспаханную землю, и зерно погибло-20

Работники все беды связывают с бесхозяйственностью. Александр Каравацкий руководит проблемным хозяйством более года, но особых успехов пока нет.

Урожай в опасности: в Быховском районе озимые посеяли в невспаханную землю, и зерно погибло-22

А ситуацию с погибшими озимыми связывает с внешними факторами.

Урожай в опасности: в Быховском районе озимые посеяли в невспаханную землю, и зерно погибло-24

Александр Каравацкий, директор  СПФ «Лудчицы» Быховского райагропромтехснаба:
Будет создана комиссия. Проедем, посмотрим, сколько там точно зерна потеряли. Здесь особенность в сеялке, которой мы сеяли, потому что сроки были достаточно сжатые. Здесь больше сыграли роль погодные условия, потому что земля была очень тяжёлая.

Урожай в опасности: в Быховском районе озимые посеяли в невспаханную землю, и зерно погибло-26

Подсчитывать придётся долго. В графе убытки должны быть потраченные впустую топливо, зерно, и, конечно, невыросший урожай. На днях в хозяйстве начали проверку сотрудники отдела по борьбе с экономической преступностью.

Урожай в опасности: в Быховском районе озимые посеяли в невспаханную землю, и зерно погибло-28

# Урожай # Экономика # Александр Михайлов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 04.01.2018
04 января 2018 16:32

Новости экономики за 04.01.2018

Новости экономики за 03.01.2018
03 января 2018 18:43

Новости экономики за 03.01.2018

Низкая инфляция, рост ВВП и экспорта: какие главные финансово-экономические задачи должны быть выполнены в 2018 году в Беларуси?
03 января 2018 17:08

Низкая инфляция, рост ВВП и экспорта: какие главные финансово-экономические задачи должны быть выполнены в 2018 году в Беларуси?