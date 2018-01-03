Новости экономики за 03.01.2018

Новости Беларуси. Список граждан, которые смогут претендовать на субсидии жилищно-коммунальных услуг, планируется расширить. Правительство также планирует ввести дифференцированные тарифы на жилищно-коммунальные услуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В правительстве обещают, что формального подхода не будет.

Об этом говорит и тот факт, что субсидии будут назначаться по выявительному принципу. Важно не допустить роста доли малообеспеченных семей – с доходами ниже бюджета прожиточного минимума – после оплаты коммунальных услуг. Кроме того, будут вводиться дифференцированные тарифы, которые будут меняться в зависимости от роста доходов людей.

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