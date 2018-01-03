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Новости экономики за 03.01.2018

03 января 2018 18:43
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Новости Беларуси. Список граждан, которые смогут претендовать на субсидии жилищно-коммунальных услуг, планируется расширить. Правительство также планирует ввести дифференцированные тарифы на жилищно-коммунальные услуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 03.01.2018-1

В правительстве обещают, что формального подхода не будет.

Новости экономики за 03.01.2018-3

СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Об этом говорит и тот факт, что субсидии будут назначаться по выявительному принципу. Важно не допустить роста доли малообеспеченных семей  –  с доходами ниже бюджета прожиточного минимума – после оплаты коммунальных услуг. Кроме того,  будут вводиться дифференцированные тарифы,  которые будут меняться в зависимости от роста доходов людей.

Новости экономики за 03.01.2018-6

ЭЛЕКТРОКАРЫ  НА  ПРОИЗВОДСТВЕ

Академия наук начинает развитие беспилотного транспорта – сейчас в Жодино начинается работа над белорусским роботизированным карьерным самосвалом. Параллельно идет процесс над созданием беспилотных каров, которые курсируют по территориям заводов. На создание опытного образца уйдет полтора-два года. Кстати, первый белорусский электрокар уже поставили на учет в ГАИ.

Новости экономики за 03.01.2018-9

РЕКОРДЫ НА СТОЛИЧНОМ РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

В Минске продали рекордное количество квартир за год. Более 15 тысяч. Это абсолютный рекорд за последние 20 лет. По статистике, больше всего подорожало коммерческое жилье комфорт-класса – до 13 % в зависимости от района. Вместе с тем существенно подешевели жилищные кредиты – в среднем займ можно взять с расчетом до 14 % годовых.

Новости экономики за 03.01.2018-12

ЗАПРОСЫ БЕЛОРУСОВ

Популярный белорусский портал составил список самых востребованных товаров белорусов. Чаще всего пользователи искали бытовую технику, товары для дома и сада, а также детские игрушки. Товаром года по праву может считаться смартфон, за ним по степени востребованности идут конструкторы и кроссовки. Интересно, что жители Минской области чаще искали кухонные принадлежности, а Гомельской области – автозапчасти.

И к курсам валют. Евро оценили в 2, 38, доллар  –  1,98. Сотню российских рублей конвертируют в 3,43. Такой была деловая среда.

# Экономика # Фотофакт # Экономическая рубрика

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