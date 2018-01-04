Новости экономики за 04.01.2018

Новости Беларуси. Американские журналисты уже в который раз отмечают успехи Беларуси в области улучшения делового климата. Так по данным влиятельного издания Financial Times наша страна оказалась среди лидеров в Восточной Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оценки подобных изданий очень важны в том смысле, что создают имидж государства, прежде всего, для инвесторов. Это своего рода рекомендация. И за последний год не единственная.

ОЦЕНКА РАБОТЫ

Напомним, что статьи о Беларуси на страницах газеты появились весной 2017 года, было отмечено, что наша страна очень активно развивает IT-сектор экономики, издание тогда назвало наше государство «Кремниевой долиной» Восточной Европы. Нынешняя позиция – место в тройке стран бывшего соцлагеря по темпам улучшению делового климата. На первом месте наша южная соседка, позади остались такие страны, как Россия, Польша, Чехия, Словения. Деловой климат – мера того, как различные факторы помогают или вредят возможностям бизнеса. Это и система налогообложения, и бюрократические изъяны и доступность к ресурсам, прежде всего, людским и, прежде всего, образованным.

ПРОГРАММЫ ВСЕМИРНОГО БАНКА

Всемирный банк в 2018 году профинансирует модернизацию 29 объектов водоснабжения и водоотведения в Беларуси. Среди проектов – реконструкция систем канализации в Логойске, Борисове, Быхове и Бобруйске, очистных сооружений в Мстиславле, водопроводных сетей в Кричеве, а также 13 станций обезжелезивания подземных вод в Гомельской и Витебской областях. Совместный проект правительства Беларуси и Международного банка реконструкции и развития работает с 2009 года, в инфраструктуру нашей страны уже вложено около 100 миллионов долларов. Траты на 2018 год – половина от этой суммы.

РОСТ ЭСКПОРТА

Начинаем подводить финансовые итоги 2017 года, пока только за 10 месяцев, но в правительстве в будущее смотрят с оптимизмом. Итак, общая цифра экспорта за это время 23 миллиарда 700 миллионов долларов, рост почти 4 с половиной миллиарда. Во многом это от продажи за рубеж продукции национального машиностроения и других товаров с высокой добавленной стоимостью, таких как горюче-смазочные материалы и продукты питания. В 2017 году при поддержке внешнеполитического ведомства состоялось более 200 международных выставок экономического потенциала нашей страны.

ЭКОНОМНАЯ ЗИМА