Новости экономики за 04.01.2018
Новости Беларуси. Американские журналисты уже в который раз отмечают успехи Беларуси в области улучшения делового климата. Так по данным влиятельного издания Financial Times наша страна оказалась среди лидеров в Восточной Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оценки подобных изданий очень важны в том смысле, что создают имидж государства, прежде всего, для инвесторов. Это своего рода рекомендация. И за последний год не единственная.
Напомним, что статьи о Беларуси на страницах газеты появились весной 2017 года, было отмечено, что наша страна очень активно развивает IT-сектор экономики, издание тогда назвало наше государство «Кремниевой долиной» Восточной Европы. Нынешняя позиция – место в тройке стран бывшего соцлагеря по темпам улучшению делового климата. На первом месте наша южная соседка, позади остались такие страны, как Россия, Польша, Чехия, Словения. Деловой климат – мера того, как различные факторы помогают или вредят возможностям бизнеса. Это и система налогообложения, и бюрократические изъяны и доступность к ресурсам, прежде всего, людским и, прежде всего, образованным.
ПРОГРАММЫ ВСЕМИРНОГО БАНКА
Всемирный банк в 2018 году профинансирует модернизацию 29 объектов водоснабжения и водоотведения в Беларуси. Среди проектов – реконструкция систем канализации в Логойске, Борисове, Быхове и Бобруйске, очистных сооружений в Мстиславле, водопроводных сетей в Кричеве, а также 13 станций обезжелезивания подземных вод в Гомельской и Витебской областях. Совместный проект правительства Беларуси и Международного банка реконструкции и развития работает с 2009 года, в инфраструктуру нашей страны уже вложено около 100 миллионов долларов. Траты на 2018 год – половина от этой суммы.
Начинаем подводить финансовые итоги 2017 года, пока только за 10 месяцев, но в правительстве в будущее смотрят с оптимизмом. Итак, общая цифра экспорта за это время 23 миллиарда 700 миллионов долларов, рост почти 4 с половиной миллиарда. Во многом это от продажи за рубеж продукции национального машиностроения и других товаров с высокой добавленной стоимостью, таких как горюче-смазочные материалы и продукты питания. В 2017 году при поддержке внешнеполитического ведомства состоялось более 200 международных выставок экономического потенциала нашей страны.
Столичный бюджет значительно сэкономит на аномально теплом начале года. Дорожники уже неделю не обрабатывают минские улицы солью и песком. В этом нет необходимости, поскольку, даже если в такую погоду идет снег, на проезжей части он сразу же тает. К тому же при плюсовых температурах в течение суток нет опасности образования наледи. Сейчас дорожники в прямом смысле слова вернусь в осень, они продолжают делать ту работу, что и скажем в октябре – подметают улицы, делают текущий и ямочный ремонт. Однако, как заверяют в хозяйстве, вся снегоуборочная техника в полной готовности выйти на улицы, как только погода изменится.