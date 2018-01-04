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Новости экономики за 04.01.2018

04 января 2018 16:32
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Новости Беларуси. Американские журналисты уже в который раз отмечают успехи Беларуси в области улучшения делового климата. Так по данным влиятельного издания Financial Times наша страна оказалась среди лидеров в Восточной Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 04.01.2018-1

Оценки подобных изданий очень важны в том смысле, что создают имидж государства, прежде всего, для инвесторов. Это своего рода рекомендация. И за последний год не единственная.

Новости экономики за 04.01.2018-3

ОЦЕНКА РАБОТЫ

Напомним, что статьи о Беларуси на страницах газеты появились весной 2017 года, было отмечено, что наша страна очень активно развивает IT-сектор экономики, издание тогда назвало наше государство «Кремниевой долиной» Восточной Европы. Нынешняя позиция – место в тройке стран бывшего соцлагеря по темпам улучшению делового климата. На первом месте наша южная соседка, позади остались такие страны, как Россия, Польша, Чехия, Словения. Деловой климат – мера того, как различные факторы помогают или вредят возможностям бизнеса. Это и система налогообложения, и бюрократические изъяны и доступность к ресурсам, прежде всего, людским и, прежде всего, образованным.

Новости экономики за 04.01.2018-6

ПРОГРАММЫ ВСЕМИРНОГО БАНКА

Всемирный банк в 2018 году профинансирует модернизацию 29 объектов водоснабжения и водоотведения в Беларуси. Среди проектов – реконструкция систем канализации в Логойске, Борисове, Быхове и Бобруйске, очистных сооружений в Мстиславле, водопроводных сетей в Кричеве, а также 13 станций обезжелезивания подземных вод в Гомельской и Витебской областях. Совместный проект правительства Беларуси и Международного банка реконструкции и развития работает с 2009 года, в инфраструктуру нашей страны уже вложено около 100 миллионов долларов. Траты на 2018 год – половина от этой суммы.

Новости экономики за 04.01.2018-9

РОСТ ЭСКПОРТА

Начинаем подводить финансовые итоги 2017 года, пока только за 10 месяцев, но в правительстве в будущее смотрят с оптимизмом. Итак, общая цифра экспорта за это время 23 миллиарда 700 миллионов долларов, рост почти 4 с половиной миллиарда. Во многом это от продажи за рубеж продукции национального машиностроения и других товаров с высокой добавленной стоимостью, таких как горюче-смазочные материалы и продукты питания. В 2017 году при поддержке внешнеполитического ведомства состоялось более 200 международных выставок экономического потенциала нашей страны.

Новости экономики за 04.01.2018-12

ЭКОНОМНАЯ ЗИМА

Столичный бюджет значительно сэкономит на аномально теплом начале года. Дорожники уже неделю не обрабатывают минские улицы солью и песком. В этом нет необходимости, поскольку, даже если в такую погоду идет снег, на проезжей части он сразу же тает. К тому же при плюсовых температурах в течение суток нет опасности образования наледи. Сейчас дорожники в прямом смысле слова вернусь в осень, они продолжают делать ту работу, что и скажем в октябре – подметают улицы, делают текущий и ямочный ремонт. Однако, как заверяют в хозяйстве, вся снегоуборочная техника в полной готовности выйти на улицы, как только погода изменится.

# Экономика # Фотофакт # Экономическая рубрика

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