Николай Радоман: Пришло время, которое должно урегулировать вопросы между сбытовыми организациями и производителями

Новости Беларуси. Снижение себестоимости продукции – главный тренд белорусской экономики на ближайшие годы. Секрет, вероятно, знает Николай Радоман. Сенатор и руководитель того самого знаменитого агрокомбината «Снов». На чем можно сэкономить, не теряя качества при этом?

Николай Радоман, председатель СПК «Агрокомбинат «Снов», член Совета республики Национального собрания Республики Беларусь:

Конечно же. Сегодня качество – это самый важный элемент, который присутствует именно на рынке. Я полагаю так, что сегодня в любом предприятии есть холостые пробеги и техники.

Да и, не секрет, тракторист и солярку может слить втихаря. Вот как вы с этим боретесь? Это ведь тоже себестоимость?

Николай Радоман:

Конечно. У нас этого уже давно нет. Я занимаюсь 10 лет внедрением системы GPS на всех тракторах, на всех машинах. Если вдруг только нечестный на руку, так сказать, тракторист пытается где-то уворовать топливо, сразу на компьютере видно – и ему сразу звонок. Мы, когда внедрили эту систему контроля расхода топлива, мы обработали дополнительно в посевную 700 га земли и еще сэкономили 100 тонн топлива. Поэтому, как видите, есть рычаги для экономии. Все равно сегодня у нас люди, как говорят, пытаются сделать «цап-царап».

Президент во время Послания обратил внимание, что цена на мясо упала до неприличия. А даже многие ваши коллеги пытаются отказаться от производства мяса. Что вы им скажете?

Николай Радоман:

Вы знаете, я так понимаю, что отказываться от производства – это путь в никуда. Я 100% поддерживаю главу нашего государства, что сокращать производство ни в коем случае нельзя. Надо его наращивать. Но, конечно, думать сегодня не только про производство, а также и про реализацию продукции.

Вот у вас мясо дешевеет, а в магазине – не такими темпами.

Николай Радоман:

Вот я скажу вам. Сегодня я обращаю внимание, мониторю нашу сетевую торговлю, когда бываю в Минске. К большому сожалению, сегодня у нас закупается мясо, отпускная цена на кости с мясокомбината, по 36 тысяч. А оно как было в торговле 65-70, так оно и остается.

То есть половина цены оседает в кармане торговых сетей.

Николай Радоман:

Да. Поэтому в сетевой торговле и остается. И сегодня, к примеру, видно, как разрастается сетевая торговля.

Николай Вячеславович, вы как сенатор, какие у государства могут быть рычаги решения этой проблемы?

Николай Радоман:

Надо, чтобы государство объявило интервенцию именно на нашу продукцию, которую мы производим. А когда будет интервенция, тогда, я понимаю, будет цена, по которой мы можем продать продукцию, а сетевики у нас купить не ниже, допустим, а только выше. И торговые наценки сетевики должны тоже регулировать. Поэтому я понимаю так, что на сегодняшний день пришло то время, которое должно урегулировать вопросы между сбытовыми организациями и производителями.