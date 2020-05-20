Новости экономики за 20.05.2020

Новости Беларуси. Правительство предлагает снизить для бизнеса плату за организацию сбора и обезвреживания бумажных пакетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди прочего такая мера прописана в проекте постановления Совмина, который вынесен на общественное обсуждение.

В Беларуси ставка рефинансирования снижена до 8 % Снижение предполагается существенное – со 130 до 90 рублей за тонну, то есть на треть. По мнению разработчиков документа, это уменьшит финансовую нагрузку на производителей и поставщиков бумажных пакетов, что повлечёт за собой увеличение объёмов их использования вместо полимерных. ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ В БЕЛАРУСИ ПОСТРОЕНО 12,8 ТЫС НОВЫХ КВАРТИР Темпы строительства жилья в 2020 году продолжают ускоряться. За первые четыре месяца введено в эксплуатацию более 1 миллиона 100 тысяч квадратных метров. По данным Белстата, рост превышает 6 %.

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