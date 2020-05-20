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Новости экономики за 20.05.2020

20 мая 2020 16:12
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Новости Беларуси. Правительство предлагает снизить для бизнеса плату за организацию сбора и обезвреживания бумажных пакетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди прочего такая мера прописана в проекте постановления Совмина, который вынесен на общественное обсуждение.

Новости экономики за 20.05.2020-1

В Беларуси ставка рефинансирования снижена до 8 %

Снижение предполагается существенное – со 130 до 90 рублей за тонну, то есть на треть. По мнению разработчиков документа, это уменьшит финансовую нагрузку на производителей и поставщиков бумажных пакетов, что повлечёт за собой увеличение объёмов их использования вместо полимерных.  

ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ В БЕЛАРУСИ ПОСТРОЕНО 12,8 ТЫС НОВЫХ КВАРТИР  

Темпы строительства жилья в 2020 году продолжают ускоряться. За первые четыре месяца введено в эксплуатацию более 1 миллиона 100 тысяч квадратных метров. По данным Белстата, рост превышает 6 %.  

Новости экономики за 20.05.2020-4

В «Белавиа» объяснили, как будут возвращать деньги за билеты на отменённые рейсы

Организации всех форм собственности построили почти 13 тысяч новых квартир. 35 % общего объёма предоставлены для граждан, стоящих на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий, причём 300 тысяч метров построены с использованием господдержки. Также стоит отметить, что каждый третий квадрат от общего числа введённых по стране, принял новосёлов в сельских населённых пунктах.

ВО ВСЕМИРНОМ РЕЙТИНГЕ ПОЧТОВЫХ СЛУЖБ БЕЛАРУСЬ ПОДНЯЛАСЬ НА 21-е МЕСТО

Сразу на 11 строчек поднялась Беларусь в обновлённом мировом рейтинге почтовых служб. Теперь наша страна занимает 21-е место из 172-х возможных.  

Новости экономики за 20.05.2020-7

Среди соседей немного выше только Польша и Россия, остальные значительно отстали, к примеру, Украина расположилась на 37-м месте, а Латвия на 55-м. Возглавляют список Швейцария, Нидерланды и Германия. В десятку также вошли Япония, Франция, Австрия, Великобритания, США и Новая Зеландия.  

Рейтинг составляет Всемирный почтовый союз. При его подготовке оцениваются четыре параметра развития: надёжность, охват, релевантность и устойчивость почтовых операторов.  

# Государственная политика в области жилищного строительства # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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