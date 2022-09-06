Уникальный комбинат построят под Брестом. Теплицы 5-го поколения разместят на площади в 40 га

Новости Беларуси. Новый резидент свободной экономической зоны «Брест» построит крупный комбинат, аналогов которому нет в Беларуси и на просторах СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теплицы пятого поколения с круглогодичным климат-контролем разместятся на площади в 40 гектаров. Еще на 20 гектарах будут выращивать огурцы и помидоры. Урожайность – свыше 31 тысячи тонн овощей в год. Поставлять продукцию планируют не только на внутренний рынок Беларуси, но и экспортировать.