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Уникальный комбинат построят под Брестом. Теплицы 5-го поколения разместят на площади в 40 га

06 сентября 2022 15:31
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Новости Беларуси. Новый резидент свободной экономической зоны «Брест» построит крупный комбинат, аналогов которому нет в Беларуси и на просторах СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальный комбинат построят под Брестом. Теплицы 5-го поколения разместят на площади в 40 га-1

Теплицы пятого поколения с круглогодичным климат-контролем разместятся на площади в 40 гектаров. Еще на 20 гектарах будут выращивать огурцы и помидоры. Урожайность – свыше 31 тысячи тонн овощей в год. Поставлять продукцию планируют не только на внутренний рынок Беларуси, но и экспортировать.

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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