Новости экономики за 06.09.2022

Витамины группы С и В начнут производить специалисты Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Какие договоренности достигнуты с китайскими партнерами в этом секторе экономики? Приморье закупит больше белорусских лифтов и спецтехники. Наши производители готовы нарастить свое присутствие на местном рынке. Обо всем подробнее в экономическом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. СТРАНЫ ОПЕК+ СНИЗИЛИ НЕФТЕДОБЫЧУ ВОПРЕКИ ПРИЗЫВАМ «БОЛЬШОЙ СЕМЕРКИ» Участники конференции ОПЕК+ в Вене договорились снизить объемы добычи нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки вопреки призывам «Большой семерки» увеличить нефтедобычу.

Ранее министры финансов стран G7 ввели «ценовой потолок» на российскую нефть и призвали ОПЕК увеличить нефтедобычу, чтобы не допустить волатильности. Страны «Большой семерки» пытаются искусственным путем снизить цены на черное золото, что не нравится нефтедобывающим странам, которые обвиняют Запад в обмане рынка. ДОЛЕТЕТЬ ИЗ МИНСКА В СТАМБУЛ, СОЧИ И ЕРЕВАН СТАНЕТ БЫСТРЕЕ Отныне долететь из Минска в Сочи, Стамбул и Ереван можно быстрее в среднем на полчаса. Belavia получила разрешение от Росавиации летать на юг через Волгоград и Астрахань. Ранее маршрут пролегал через Казахстан.