Новости экономики за 06.09.2022

Витамины группы С и В начнут производить специалисты Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Какие договоренности достигнуты с китайскими партнерами в этом секторе экономики? Приморье закупит больше белорусских лифтов и спецтехники. Наши производители готовы нарастить свое присутствие на местном рынке.
Обо всем подробнее в экономическом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
СТРАНЫ ОПЕК+ СНИЗИЛИ НЕФТЕДОБЫЧУ ВОПРЕКИ ПРИЗЫВАМ «БОЛЬШОЙ СЕМЕРКИ»
Участники конференции ОПЕК+ в Вене договорились снизить объемы добычи нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки вопреки призывам «Большой семерки» увеличить нефтедобычу.