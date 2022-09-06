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Новости экономики за 06.09.2022

06 сентября 2022 15:25
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Витамины группы С и В начнут производить специалисты Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Какие договоренности достигнуты с китайскими партнерами в этом секторе экономики? Приморье закупит больше белорусских лифтов и спецтехники. Наши производители готовы нарастить свое присутствие на местном рынке.

Обо всем подробнее в экономическом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СТРАНЫ ОПЕК+ СНИЗИЛИ НЕФТЕДОБЫЧУ ВОПРЕКИ ПРИЗЫВАМ «БОЛЬШОЙ СЕМЕРКИ»

Участники конференции ОПЕК+ в Вене договорились снизить объемы добычи нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки вопреки призывам «Большой семерки» увеличить нефтедобычу.

Новости экономики за 06.09.2022-1

Ранее министры финансов стран G7 ввели «ценовой потолок» на российскую нефть и призвали ОПЕК увеличить нефтедобычу, чтобы не допустить волатильности. Страны «Большой семерки» пытаются искусственным путем снизить цены на черное золото, что не нравится нефтедобывающим странам, которые обвиняют Запад в обмане рынка.

ДОЛЕТЕТЬ ИЗ МИНСКА В СТАМБУЛ, СОЧИ И ЕРЕВАН СТАНЕТ БЫСТРЕЕ

Отныне долететь из Минска в Сочи, Стамбул и Ереван можно быстрее в среднем на полчаса. Belavia получила разрешение от Росавиации летать на юг через Волгоград и Астрахань. Ранее маршрут пролегал через Казахстан.

Новости экономики за 06.09.2022-4

Благодаря сокращению территории облета время в пути на некоторых рейсах уменьшилось. В Стамбул – на 45 минут, в Сочи – на 25 минут, в Ереван – на 30 минут. Обратные рейсы из этих городов в Минск стали короче в среднем на 15 минут.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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