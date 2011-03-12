Вступят ли страны таможенной тройки в ВТО?

Страны Таможенного союза примут решение об окончательном переносе всех видов контроля на внешнюю границу. Об этом заявили сегодня в Минэкономики Беларуси. Эта тема, наряду с другими, будет обсуждаться на следующей неделе в Минске в ходе заседаний Комиссии Таможенного союза и Межгоссовета ЕврАзЭС на уровне глав правительств.

На переговорах речь также пойдет о вступлении стран таможенной тройки в ВТО, а также о создании суда Евразийского экономического сообщества, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В Минэкономики Беларуси констатируют рост в торгово-экономических отношениях: с Россией по прошлому году — на 20%, с Казахстаном — более чем в два раза. С созданием ЕЭП взаимная торговля должна ускориться.

Антон Кудасов, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Среди важнейших результатов работы Таможенного союза — упрощение таможенных процедур. Товары, растаможенные в Беларуси, теперь могут свободно перемещаться по территории России и Казахстана.

Удалось решить ряд вопросов и в единой ценовой и таможенной политике, в транзитных отношениях. Один из ключевых для Беларуси вопросов — договоренность по беспошлинной нефти, которая обеспечивает загрузку наших нефтеперерабатывающих заводов. Все это ложится в твердый фундамент под Единое экономическое пространство.

Вадим Гигин, политолог, главный редактор журнала «Беларуская думка»:

Сейчас очень важно синхронизировать интеграционные процессы, которые у нас происходят в рамках Союзного государства. Здесь тоже есть очень серьезные продвижения.

Будет проходить союзный Совмин, где будут рассматриваться около 39 вопросов, ряд которых напрямую касается отношений Беларуси и России в рамках Таможенного союза. Это будет способствовать ускорению формирования ЕЭП.

При этом Беларусь выполнила обязательства и первая из таможенной тройки ратифицировала пакет документов по ЕЭП. Ответные шаги теперь за партнерами.

Михаил Ковалев, доктор экономических наук, профессор:

Народы ждут, что мы, вместо того чтобы качать на запад нефть и газ, начнем восстанавливать былую технологическую мощь наших государств.

Антон Кудасов:

Выход нашей общей продукции на мировой рынок — для этого в перспективе затевалось ЕЭП.

ЕЭП, как фаза интеграции, — не для того, чтобы всю внешнюю торговлю свести в торговле друг с другом и замкнуться на этом.

Выгода от Единого экономического пространства очевидна. Беларусь, к примеру, может хорошо зарабатывать на транзите огромного потока товаров из Европы в Азию и обратно. Все три государства получают также рынок в 170 миллионов потребителей. Осталось дать полную свободу движению товаров — без квот и ограничений, взаимно признавать сертификаты друг друга, выработать единые подходы по тем же изъятиям из Таможенного союза.

Детали по работе Единого экономического пространства, возможно, прозвучат уже в понедельник и вторник в Минске. Ряд переговоров запланирован и на уровне экспертов, глав правительств не только таможенной тройки, но и Союзного государства и Евразийского экономического сообщества. В повестку дня, к примеру, уже включен вопрос кодификации законодательства. Речь идет о создании некого единого документа, по которому будет работать бизнес в Едином экономическом пространстве, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Минэкономики Беларуси: Все виды контроля для стран Таможенного союза будут перенесены на внешнюю границу