М. Ковалев: Мы часто говорим о медленной приватизации в Беларуси, но это имеет положительную сторону — мы не повторим ошибок Восточной Европы и ГДР

На вопросы ведущего программы «Картина мира» о приватизации и инвестициях в Беларуси отвечает Михаил Ковалев, профессор, декан экономического факультета БГУ.

В России и Восточной Европе говорят о заключительной волне приватизации. С чем это связано и почему волна последняя?

Михаил Ковалев: Это характерно не только для России и Восточной Европы, но и для одной из самых крупных экономик мира — китайской. Эти страны подошли к заключительной волне приватизации, хотя и по-разному. В России лет 10 был передел собственности — она переходила из рук в руки. В Восточной Европе слишком была слишком большая доля малого и среднего бизнеса, а бизнес тяготеет к консолидации, слияниям и поглощениям. В Китае довольно долго крупные корпорации оставались в руках государства. Сегодня Китай выходит с акциями на мировые биржи, в первую очередь, на гонконгскую, с первичным размещением акций либо с перепродажей акцией. Постепенно уменьшается доля государственной собственности.

Такой китайский опыт, на мой взгляд, наиболее интересен для Беларуси с точки зрения, что мы пока не накопили собственного опыта управления государственной долей в акционерных обществах. Кроме банковской системы, нам нужно развивать законодательную базу работой наблюдательных советов, или, как их еще называют, Советов директоров, чтобы в наблюдательных советах появились представители частных структур, зарубежных частных структур, которые зачастую лучше понимают, как завоевать рынки и увеличить свою долю. Но самое важное — нужно более тщательно проработать роль представителей государства в наблюдательных советах, чтобы там действительно был представлен государственный интерес.

Приватизация приватизации рознь. Например, в некоторых странах Восточной Европы предприятия были приватизированы, а потом они развалились.

Михаил Ковалев: Я думаю, самый печальный опыт приватизации имеет Германия, когда в течение месяца была приватизирована вся промышленность ГДР. И сегодня мы видим почти в каждом городе бывшей ГДР развалины заводов. Однако эти заводы можно было бы сохранить, и у ГДР сегодня была бы нормальная промышленность, интегрированная в мировую, если бы приватизацию не провели так поспешно.

Мы часто говорим о медленной приватизации в Беларуси, но это имеет положительную сторону — мы не повторим ошибок Восточной Европы и ГДР.

Какие цели преследует приватизация в Беларуси?

Михаил Ковалев: Приватизация всюду преследует одну цель — найти эффективного собственника. Государство не может управлять, например, каждой молочной фермой. Государство должно сконцентрироваться на стратегически важных предприятиях, обнародовать их список, он должен быть не очень большим — не более 100 предприятий в Беларуси. Они еще долго смогут оставаться в собственности государства. Всё остальное постепенно должно переходить частным собственникам. Ведь мировая практика показывает, что небольшими, средними предприятиями лучше управляет частник.

За 3 предыдущих года план по приватизации предприятий в Беларуси остался практически невыполненным. В чем причина?

Михаил Ковалев: Причин много. Но главная — это нежелание директората неэффективно работающих предприятий становиться частными. Удобнее выпрашивать льготы, субсидии, льготные кредиты у государства, чем подчиняться эффективному собственнику, потому что он, если не уволит, то заставит работать, как положено. Мотором приватизации должна быть власть — местная, региональная. Процесс приватизации, особенно в регионах, пошел бы эффективнее. Появилось бы больше рентабельных предприятий, если бы налог на прибыль полностью оставался в регионах. Сейчас же его значительная часть идет в республиканский бюджет. А местные бюджеты в дальнейшем выпрашивают, чтобы им по госпрограмме или на другие цели выделили деньги.

Наверное, для продвижения нужны крупные, достаточно известные предприятия. Например, в проекте плана по приватизации на 2011-2013 годы нет крупных предприятий.

Михаил Ковалев: На мой взгляд, их надо сначала еще более укрупнить, сделать холдинг, акционировать (это то, что сейчас начинается). Очевидно, что если мы захотим приватизировать, например, Тракторный завод, это выльется в одну цену. Если же мы создадим холдинг машиностроения, в который войдут все аграрные предприятия («Гомсельмаш», агрегатный завод в Бобруйске и так далее), то такой холдинг будет стоить намного дороже. В этом случае мы сможем не только найти инвестора, который сразу купит контрольный пакет акций, но и привлечь портфельных инвесторов. Мы сможем продавать акции, причем необязательно с этими акциями выходить на мировые, в том числе и российские биржи.

Надо срочно создавать современный фондовый рынок в Беларуси. Я имею в виду не только мировые биржи. Акции нужно котировать в том числе и на свои фондовые биржи. Давно уже надо создать белорусский индекс, чтобы мы видели реальную цену наших предприятий. Нужно отобрать 20-30 брендовых предприятий и включить их акции в брендовый пакет. Если они будут раскрученными, современными, то, как сегодня приходят инвесторы со всего мира на шанхайскую биржу, точно так же придут и на минскую биржу. Тем более что мы находимся в геостратегически выгодном положении — в центре Европы. Несомненно, основа эффективной приватизации — это эффективно работающий фондовый рынок.

В потоке инвестиций доля иностранных вложений не бывает больше 10%. Поэтому главное — это национальный капитал, и надо дать возможность белорусам быть собственниками белорусских предприятий. Главное для нас — найти собственника, который будет работать в собственных интересах, не противоречащих интересам белорусского государства.