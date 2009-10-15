Документ, касающийся принципов ценообразования, вступит в силу уже в конце октября.

Однако, как заявляют экономисты, цены кардинально не поднимутся. Специалисты уверено говорят - по итогам 2009 года инфляция не превысит прогнозируемых 11 процентов. Сегодня в Минске об этом заявил директор департамента ценовой политики Министерства экономики Беларуси Игорь Фомин.

Постановление значительно расширило список товаров, на которые будут применяться свободные торговые надбавки. Они будут формироваться с учётом конъюнктуры рынка. По словам специалистов, свободное ценообразование станет стимулом для формирования конкурентных начал в экономике и либерализации торговли. Однако 50 позиций товаров по-прежнему останутся под контролем государства.

- Сохраняется государственное регулирование на основные товары и услуги, имеющие важное народнохозяйственное и стратегическое значение для республики - продукция оборонного назначения, нефть, газ, продукцию естественных монополий и базовых отраслей народного хозяйства – жилищно-коммунальные услуги, транспорт, связь, и виды социально-значимые виды продукции, имеющие важнейшее значение для населения страны – хлеб молоко мясо, - заявил Игорь Фомин, директор департамента ценовой политики Министерства экономики Республики Беларусь.