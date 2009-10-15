Еврокомиссия готова вложить пять миллионов евро в белорусскую энергетику

Об этом заявил глава представительства ЕС в Беларуси Жан-Эрик Хольцапфель.

Об альтернативных источниках энергии говорили сегодня в Минске европейские и белорусские специалисты. Многовекторная программа по энергоэффективности и экономии энергии сейчас на стадии разработки. Речь идёт о развитии возобновляемых и альтернативных источников энергии.

- Этот проект сейчас находится на стадии подготовки и разработки. Его общая стоимость – пять миллионов евро, и он будет реализовываться в очень тесном сотрудничестве с белорусским Министерством энергетики, - заявил Жан-Эрик Хольцапфель, временный поверенный в делах Европейской комиссии в Беларуси