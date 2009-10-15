Инвестиционный форум в Витебской области

Вниманию гостей предложат около 100 бизнес-проектов. Большинство из них связано с переработкой местного сырья – древесины, доломита, глины, торфа.Разработано и несколько предложений по развитию придорожного сервиса, туристической инфраструктуры. Центральным событием бизнес-встречи станет ярмарка-шоу «Витебский лен». Здесь представят коллекции изделий из льняных тканей, продемонстрируют современные технологии производства и переработки льна. Впервые белорусский шелк будет так широко разрекламирован перед гостями и участниками форума.