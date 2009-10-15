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В Беларуси расширены права антимонопольного органа

15 октября 2009 07:42
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Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал накануне.Теперь Минэкономики и подразделения исполкомов смогут пресекать действия, которые мешают развитию конкуренции в стране. В частности, отменять решения госорганов, если они идут в разрез с антимонопольным законодательством. Также игроков рынка обяжут соблюдать предельные тарифы на товары и услуги. Это позволит избежать перегибов в завышении цен. Подписанный указ – еще один шаг к либерализации экономики. Вступит он в силу через три месяца.
# Экономика

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