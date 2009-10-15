В Беларуси расширены права антимонопольного органа

Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал накануне.Теперь Минэкономики и подразделения исполкомов смогут пресекать действия, которые мешают развитию конкуренции в стране. В частности, отменять решения госорганов, если они идут в разрез с антимонопольным законодательством. Также игроков рынка обяжут соблюдать предельные тарифы на товары и услуги. Это позволит избежать перегибов в завышении цен. Подписанный указ – еще один шаг к либерализации экономики. Вступит он в силу через три месяца.