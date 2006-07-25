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Уборочная кампания набирает обороты

25 июля 2006 14:05
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В Беларуси скошено почти 5% зерновых культур - на площади более 108 тысяч гектар. Как сообщили в Минсельхозпроде, полным ходом идут работы в хозяйствах Брестской, Гомельской, Гродненской и Минской областях. Разворачивается уборочная кампания и на севере республики.

В нынешнем году  в Витебской и Могилевской областях ожидается высокий урожай зерновых. На сегодняшний день в стране намолочено 290 тысяч тонн зерна нового урожая, что на 135 тысяч больше, чем было на аналогичную дату прошлого года. 
Напомним, в нынешнем году предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуры на площади 2 миллионов 430 тысяч гектаров. Средняя урожайность - 27 ц/га. Запланировано собрать не менее семи  миллионов тонн зерна.

Новый урожай будет охранять милиция. Чтобы предупредить хищения материально-технических ценностей, а также факты бесхозяйственности, МВД Беларуси намерено задействовать как можно большее число сотрудников. Будут созданы мобильные, патрульные  и  оперативные группы.   За  каждым  предприятием агропромышленного   комплекса  закрепят  конкретного   сотрудника, который будет следить за порядком и дисциплиной. На особом контроле -  отпуск и расход горюче-смазочных материалов. Милиция также сопровождает колонны  сельхозтехники и охраняют ее ночью.

# Экономика

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