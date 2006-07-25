Уборочная кампания набирает обороты

В Беларуси скошено почти 5% зерновых культур - на площади более 108 тысяч гектар. Как сообщили в Минсельхозпроде, полным ходом идут работы в хозяйствах Брестской, Гомельской, Гродненской и Минской областях. Разворачивается уборочная кампания и на севере республики.

В нынешнем году в Витебской и Могилевской областях ожидается высокий урожай зерновых. На сегодняшний день в стране намолочено 290 тысяч тонн зерна нового урожая, что на 135 тысяч больше, чем было на аналогичную дату прошлого года.

Напомним, в нынешнем году предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуры на площади 2 миллионов 430 тысяч гектаров. Средняя урожайность - 27 ц/га. Запланировано собрать не менее семи миллионов тонн зерна.

Новый урожай будет охранять милиция. Чтобы предупредить хищения материально-технических ценностей, а также факты бесхозяйственности, МВД Беларуси намерено задействовать как можно большее число сотрудников. Будут созданы мобильные, патрульные и оперативные группы. За каждым предприятием агропромышленного комплекса закрепят конкретного сотрудника, который будет следить за порядком и дисциплиной. На особом контроле - отпуск и расход горюче-смазочных материалов. Милиция также сопровождает колонны сельхозтехники и охраняют ее ночью.