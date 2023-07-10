Уборочная кампания – 2023. Брестская и Гродненская области лидируют по объёмам жатвы

Новости Беларуси. С белорусских полей убрано более 40 % посевов озимого ячменя. Намолочено 270 тысяч тонн при средней урожайности 40,5 центнера с гектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Темпы жатвы значительно растут. Если за первые 10 дней было обмолочено 20 % посевов, то такое же количество добавилось за прошедшие выходные. Озимый ячмень занимает в 2,7 раза больше площадей, чем годом ранее. Тенденция к увеличению посевов этой культуры и в «Агрокомбинате Несвижский». Там в этом сезоне площадь озимого ячменя увеличили на 30 гектаров. К его уборке приступили несколько дней назад. В планах завершить работы к концу этой недели. Ожидаемый урожай – больше 2 000 тонн.

Андрей Сидоренков, главный агроном ЗАО «Агрокомбинат Несвижский»:

Урожай нынешнего года оцениваем как хорошего качества. Это, конечно, не уровень прошлого, в прошлом урожай был больше. В этом погода внесла свои коррективы, немного нас засушила, наши легкие почвы. Вносим удобрения, ночные обработки проводим, карбамид мешаем с водичкой (3-процентный раствор) и вносим по ночам по культурам.

Юрий Сикирицкий, генеральный директор ЗАО «Агрокомбинат Несвижский»:

Занимаемся только семенными культурами. В этом году был посеян озимый ячмень, все на семенное и озимая пшеница. Она также вся идет как семенная. Потому мы в прошлом году построили и запустили цех по переработке, доработке семян, семенную линию белорусскую. И будем поставлять, продавать свои семена на Минскую область и на другие области республики.