Каждая минута на вес золота. Жатва в Беларуси набирает обороты

Новости Беларуси. Жатва набирает обороты в Беларуси. В помощь благоприятная и солнечная погода. Сегодня, 10 июля, утром и днем на большей части территории Беларуси пройдут лишь кратковременные дожди, по юго-западу до +27 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У аграриев сейчас каждая минута – золотая, как налившийся колос. Самая жаркая во всех смыслах пора начинается у комбайнеров. Задача сегодня – успеть собрать с полей максимум озимых. На важность строгого соблюдения технологического процесса в сельском хозяйстве, что позволяет сохранять посевы и получать урожай даже в непростых погодных условиях, ориентирует этот сектор экономики Президент.