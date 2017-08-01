Уборочная кампания-2017: оценку тому, как идут работы, дали контролирующие органы

Новости Беларуси. 25 дней усердного труда. Аграрии определили оптимальные сроки проведения нынешней жатвы. К ней приступили позже обычного. Капризы погоды – сдерживающий фактор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вместе с тем в целом по стране убрано порядка 10% площадей. Понятно, что южные регионы пока находятся в лидерах. Четверть площадей уже убрано в Брестской и Гомельской областях. Только вышли в поле комбайны в Витебском регионе.
Вместе с тем не сегодня-завтра аграрии Беларуси соберут первый миллион тонн зерна. Оценку тому, как идут работы, уже дали контролирующие органы. На кону – продовольственная безопасность страны.
Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь:
Контроль готовности техники и правила эксплуатации в ходе уборочной кампании. Вторая задача, которая решается правоохранительными органами, это сохранность, сбережение урожая и всего, что задействовано в уборочную страду. И третья задача также касается всех правоохранительных органов. Это соблюдение трудовой дисциплины, борьба с бесхозяйственностью, безалаберностью.
Именно эти вопросы станут центральными во время селекторного совещания, которое 2 августа проведет Президент. О состоянии дел доложат руководители регионов. Они будут находиться на прямой связи с Минском. Анализ хода работ, то, как обеспечивается сохранность урожая, хватает ли у сельчан ресурсов и техники. Тем для разговора предостаточно.