Уборочная кампания-2017: оценку тому, как идут работы, дали контролирующие органы

Новости Беларуси. 25 дней усердного труда. Аграрии определили оптимальные сроки проведения нынешней жатвы. К ней приступили позже обычного. Капризы погоды – сдерживающий фактор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с тем в целом по стране убрано порядка 10% площадей. Понятно, что южные регионы пока находятся в лидерах. Четверть площадей уже убрано в Брестской и Гомельской областях. Только вышли в поле комбайны в Витебском регионе.

Вместе с тем не сегодня-завтра аграрии Беларуси соберут первый миллион тонн зерна. Оценку тому, как идут работы, уже дали контролирующие органы. На кону – продовольственная безопасность страны.